Cagliari-Milan dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Cagliari-Milan è la partita della 6ª giornata di Serie A che si gioca alle ore 18:30 alla Unipol Domus Arena. Tutte le info su dove vederla in diretta tv, in chiaro e in streaming. Le ultime news sulle formazioni di Ranieri e Pioli.

Dazn e Sky trasmetteranno la partita Cagliari–Milan che si gioca oggi alle 18:30.

Cagliari–Milan è la partita della 6ª giornata di Serie A in calendario per il turno infrasettimanale. Si gioca oggi, alle 18:30, alla Unipol Domus Arena dei sardi e apre il mercoledì di campionato: sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, in esclusiva per abbonati su Dazn e su Sky.

La squadra di Claudio Ranieri è reduce dalla sconfitta subita a Bergamo contro l'Atalanta, quella di Stefano Pioli ha battuto il Verona a San Siro e rimediato subito al pesante ko incassato nel derby. I sardi si trovano in una posizione di classifica durissima (penultimi a 2 punti) e vanno a caccia della prima vittoria della stagione. ‘Diavolo' secondo a -3 dai cugini nerazzurri, deve fare i conti con il tour de force tra campionato e Champions League (il 4 ottobre tornano in campo con il Borussia Dortmund).

Le probabili formazioni di Cagliari-Milan. Petagna accanto a Luvumbo la coppia d'attacco dei rossoblù isolani mentre la novità in prima linea per i rossoneri potrebbe essere l'inserimento di Okafor per risparmiare Giroud. La Penna è stato designato per arbitrare il match, al Var ci sarà Irrati.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Wieteska, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Prati, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo. Allenatore: Claudio Ranieri.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Okafor, Chukwueze. Allenatore: Stefano Pioli.

Partita: Cagliari-Milan

Quando: mercoledì 27 settembre 2023

Orario: 18:30

Dove: Unipol Domus Arena

Diretta TV: Dazn, Sky

Diretta streaming: Dazn, Sky Go, NOW

Competizione: Serie A, 6ª Giornata

Dove vedere Cagliari-Milan in diretta tv

La partita Cagliari-Milan sarà visibile anche su Sky perché rientra nel pacchetto di match da mandare in onda in co-esclusiva con Dazn, che detiene i diritti per la Serie A. Per vedere la gara in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) ci si potrà sintonizzare sui canali Sky Sport 1 (201 e 241 in HD), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252). Gli utenti registrati a Dazn, invece, potranno assistere all'incontro attraversi una Smart tv oppure ricevendo il segnale sul piccolo schermo utilizzando dispositivi come TimVision Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o una console di gioco (Xbox, Play Station).

Cagliari-Milan dove vederla in streaming

La diretta streaming di Cagliari-Milan potrà essere seguita su Dazn oppure attraverso la app di Sky Go solo dagli abbonati all'OTT e alla piattaforma satellitare. Un'opzione ulteriore è costituita da NOW, servizio di streaming on-demand e in diretta a pagamento di Sky.

Serie A, le probabili formazioni di Cagliari-Milan

Cagliari obbligato a vincere, ha bisogno di un successo importante per dare una sterzata alla classifica e al campionato. In difesa Wieteska rientra dalla squalifica. In avanti c'è attesa per il rientro di Pavoletti, Petagna sarà al fianco di Luvumbo. Turnover ragionato per Pioli che in attacco può dare spazio a Okafor.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Wieteska, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Prati, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo. Allenatore: Claudio Ranieri.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Okafor, Chukwueze. Allenatore: Stefano Pioli.