L’Atalanta schiaccia il Cagliari con Lookman e Pasalic. Terracciano super, Fiorentina corsara a Udine L’Atalanta vince con facilità sul Cagliari con le reti di Lookman e Pasalic. Udinese in piena crisi: ancora zero vittorie e sconfitta interna bruciante con la Fiorentina che festeggia grazie ai gol di Martinez Quarta e Bonaventura e le parate di Terracciano.

A cura di Alessio Pediglieri

Quinta giornata conclusa anche per altre quattro formazioni di Serie A che si sono sfidate in contemporanea alle 15:00 in campo: Atalanta-Cagliari e Udinese-Fiorentina che hanno dato vita a due match intensi che hanno visto nerazzurri e viola sugli scudi. Ma ad avere la meglio sono state le formazioni di Gasperini e di Italiano. I nerazzurri hanno punito uno spento Cagliari 2-0 con gol nel primo tempo di Lookman e raddoppio nella ripresa di Pasalic. Viola corsari a Udine con lo stesso risultato, con Martinez Quarta e un super Terracciano tra i pali, fino al raddoppio al 90′ di Bonaventura.

Atalanta-Cagliari 2-0

Subito emozioni a Bergamo con i padroni di casa che si fanno pericolosissimi grazie ad un De Ketelaere particolarmente ispirato che andrebbe anche in gol dopo soli 22 minuti se il VAR non scorgesse un (giusto) fuorigioco in fase di inizio azione, che obbliga a mantenere il tabellino sullo 0-0. Il pallino del match resta in mano ai nerazzurri mentre il Cagliari si arrocca in difesa, fino a capitolare. Prima una traversa, poi un palo, infine il gol: Lookman finalizza un assist dell'olandese, tra i migliori del primo tempo, segando il vantaggio a porta vuota.

La ripresa vede un Cagliari più volitivo in avanti: Ranieri toglie Deiola per Zappa e i sardi prendono maggior spinta offensiva finalmente presentandosi davanti a Musso con Luvumbo che al 57′ reclama un calcio di rigore. Ma gli solani in attacco restano inconsistenti e al primo vero affondo nella ripresa l'Atalanta mette la freccia e infila il raddoppio con la coppia di neo entrati: gol di Pasalic su assist di Muriel.

Udinese-Fiorentina 0-2

Parte fortissimo l'Udinese che mette subito alle corde la Fiorentina che però non si fa sorprendere. é Terracciano il protagonista quasi assoluto con due interventi risolutivi nei primi minuti sui tentativi di Samardzic e Thauvin. Al 32′ però tutto si capovolge improvvisamente: Martinez Quarta trova il tiro perfetto a fil di palo che batte la difesa bianconera e porta in vantaggio alla prima vera occasione la Viola, che chiude il primo tempo avanti.

L'Udinese accelera i ritmi alla ricerca di un pareggio che sarebbe anche meritato e quando Sottil cambia con forze nuove, i friulani sfiorano il gol prima con Lucca, di poco a lato, e poi con Lovric appena entrato, che esalta i riflessi di un Terracciano ancora impeccabile che para il possibile e rende vano il forcing offensivo friulano. Prima della classica ciliegina al 90′ che arriva con il raddoppio di Bonaventura.