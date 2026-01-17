Cagliari-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

La Juve va di scena a Cagliari nell’ultima partita del sabato di Serie A: le ultime di formazione e dove vedere la partita in tv e streaming.

La Juventus vuole continuare la risalita in classifica e lancia la sfida al Cagliari che in Serie A non vince da tre partite. Oggi i bianconeri scendono in campo nell'anticipo del campionato già a conoscenza dei risultati di Inter e Napoli che hanno finalmente tolto l'asterisco dalla classifica dopo i recuperi giocati in questa settimana. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky e in streaming su DAZN.

La squadra di Spalletti è imbattuta dalla sconfitta contro il Napoli e vuole trovare la terza vittoria consecutiva per dare una sterzata alla classifica e assicurarsi un posto nella prossima Champions League. Dall'altra parte invece i sardi vivono un momento delicato e sono reduci dalla pesantissima sconfitta per 3-0 contro il Genoa che ha reso più complessa la situazione nella zona bassa della classifica.

Partita: Cagliari-Juve

Dove: Unipol Domus, Cagliari

Quando: sabato 17 gennaio 2026

Orario: 20:45

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: DAZN, SkyGo, NOW

Competizione: Serie A, 21ª giornata

Cagliari-Juve, dove vederla in TV

I sardi ospitano i bianconeri nell'ultima partita di questo sabato di Serie A. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251), e in contemporanea anche sub DAZN: basterà installare l'app sulla smart tv e collegarsi all'evento desiderato.

Dove vedere Cagliari-Juve, in diretta streaming: l'orario

Cagliari-Juventus è prevista oggi alle ore 20:45. I tifosi potranno seguire la partita anche in streaming su DAZN, collegandosi all'app oppure accedendo al sito web da pc con le proprie credenziali. In alternativa gli abbonati a Sky potranno usufruire dell'app di SkyGo ed è disponibile anche lo streaming su NOW.

Cagliari-Juve, le probabili formazioni della partita

Esposito e Kilicsoy sono gli uomini scelti da Pisacane per guidare l'attacco del Cagliari, con Luvumbo che potrà entrare a partita in corso, Dubbi su Mina che potrebbe alzare bandiera bianca. Spalletti ha recuperato Gatti e Conceiçao ma dovrebbero partire dalla panchina, così come Koopmeiners.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto, Obert; Mazzitelli, Prati, Adopo; Palestra, Kilicsoy, Se. Esposito. Allenatore: Pisacane.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.