Cagliari corsaro a Parma, Piccoli decide il Monday Night della 6ª giornata: prima vittoria per Nicola Il Cagliari vince la prima partita del suo campionato. La squadra guidata da Nicola si impone per 3-2 in casa del Parma. Gol di Zortea, Man, Marin, Hernani su rigore e Piccoli.

A cura di Alessio Morra

Al Tardini il Cagliari vince la prima partita del suo campionato e lo fa in modo esaltante battendo il Parma per 3-2 al termine di un incontro spettacolare, che ha visto addirittura quattro gol nella ripresa. Ha deciso una rete di Piccoli all'88'. Il Cagliari sale a quota 5 punti e aggancia proprio il Parma. Il Monza scivola all'ultimo posto.

Cagliari avanti con un gol di Zortea

Il Monday Night della 6ª giornata di Serie A ha già in palio punti importanti per la zona salvezza. Parma e Cagliari fanno parte del gruppetto delle ultime e devono muovere la classifica. La squadra di Pecchia ha raccolto tanti complimenti, ma non altrettanti punti. Quella sarda invece né elogi né punti. Nicola cambia modulo e uomini alla sua squadra che scende in campo con il 4-2-3-1 e gioca molto meglio nel primo tempo. Mina segna, il VAR annulla. Fuorigioco davvero di pochissimo. Il gol dell'1-0 comunque arriva per i rossoblu che passano al 34′ con Zortea, che realizza il primo gol in carriera in Serie A sfruttando uno splendido assist di Luvumbo.

Gol di Man e Marin

Pecchia si ripresenta con Coulibaly e Almqvist ed è tutto un altro Parma che può sfruttare un super Man, che fa davvero la differenza. Il romeno prima sfiora il pari poi lo trova con intelligenza. Perché Man si fa trovare al posto giusto quando Coulibaly con una grande giocata avanza e mette in mezzo, il tiro di Man è vincente, gol dell'1-1. I minuti immediatamente successivi sono molto intensi, Piccoli segna ma è fuorigioco. Man ci prova ancora, nulla di fatto. I cambi aumentano, Nicola torna alla difesa a 3. Il Cagliari riparte in modo magnifico, Adopo conduce e Marin al 75′ segna un gol da favola. Un gol bello e pesante, 2-1 per i rossoblu.

In un minuto segnano Hernani e Piccoli

Gaetano si divora il gol del 3-1. Da due passi calcia al lato, errore gravissimo. Perché il Parma non molla mai e all'86' si procura un rigore, assegnato con il VAR. Il rigorista Bonny non c'è, è stato sostituito da Charpentier. Dal dischetto si presenta Hernani che insacca, Scuffet intuisce ma non può arrivarci, 2-2. Parità, che dura pochissimo. Il Cagliari torna a centrocampo, ridà il là al match e segna il 3-2. Assist al bacio di Gaetano e gol bellissimo di Piccoli. Sardi avanti. Finisce così. Il Cagliari ottiene il primo successo stagionale, Nicola respira e sale a quota 5 punti, agganciando proprio il Parma.