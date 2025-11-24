Buffon difende la Nazionale: “Qualcuno sguazza sulla situazione dell’Italia, c’è incoerenza”

Buffon riflette sulla situazione dell’Italia prima dei playoff: “Da parte dell’opinione pubblica e dei media deve esserci meno schizofrenia. Sarebbe bello avere i ragazzi a febbraio”

L'Italia dovrà affrontare l'Irlanda del Nord nella prima partita degli spareggi per i Mondiali 2026. Per la terza volta consecutiva dovrà passare attraverso i playoff, sperando finalmente in un esito diverso, ma anche tra le delusione generale Gigi Buffon prende le parti della Nazionale: la squadra ha bisogno il supporto di tutti in questi mesi delicati, soprattutto per mandare via le polemiche scoppiate in queste ultime battute del girone di qualificazione.

Ospite nello studio di DAZN, l'ex portiere si è soffermato sugli Azzurri per fare una riflessione profonda su quanto è accaduto. Le partite dell'Italia sono state spesso accompagnate da critiche feroci e da commenti non sempre lusinghieri, una situazione che secondo lui non fa il bene di questo gruppo in un momento decisivo. Poi Buffon lancia un appello ai vertici della Serie A per poter avere più tempo per preparare le due partite di marzo.

Buffon analizza la situazione dell’Italia nello studio di DAZN

Buffon difende il lavoro dell'Italia

La Nazionale si trova in un momento delicato e ha pochi mesi per prepararsi ai playoff e sperare finalmente di andare ai Mondiali dopo aver saltato due edizioni. La sconfitta di San Siro contro la Norvegia ha riaperto le polemiche sulla squadra di Gattuso, ma Buffon chiede più coerenza nei giudizi: "Da parte dell'opinione pubblica e dei media deve esserci meno schizofrenia: è qualcosa che va trattato con cura. Non mi piace l'incoerenza che c'è". Secondo l'ex portiere, che oggi lavora come capo delegazione, non tutti remano dalla stessa parte: "Vedevo che qualcuno ci sguazzava, è una cosa da cattivi che non rappresenta l'Italia e che dobbiamo abbandonare".

Poi Buffon fa un appello a tutte le squadre e ai vertici della Serie A. A marzo ci sarà l'ultima sosta per le nazionali prima dei Mondiali e l'Italia giocherà le partite dei playoff: la richiesta comune è quella di concedere almeno uno stage ai giocatori, così da permettere a Gattuso di avere qualche seduta in più per poter lavorare con tutto il gruppo. Per questo l'ex giocatore si lancia in una richiesta già sollevata nei giorni scorsi: "Da parte di tutti e delle società il poterci abbracciare con un gesto come quello di regalarci i ragazzi due giorni a febbraio sarebbe un segnale al nostro movimento"

Buffon con Rino Gattuso il giorno della sua presentazione come nuovo CT dell’Italia

Chi incontrerà ai playoff

Il primo avversario degli Azzurri sarà l'Irlanda del Nord, una partita che potrà giocare in casa: è la semifinale degli spareggi di marzo, il primo ostacolo nel breve percorso che potrebbe portare la Nazionale ai Mondiali dopo otto anni di assenza. Se dovesse vincere allora giocherebbe la finale fuori casa contro una tra Galles e Bosnia per ottenere finalmente la qualificazione al torneo che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio, un appuntamento al quale nessuno vuole mancare.