Bufera social su Ronaldo, un video diventa virale per una sua risposta su Messi: ma è tutto falso Sui social un video che ritrae Ronaldo rispondere ad un piccolo fan che gli grida “Messi è migliore di te” è diventato subito virale. Ma con i sottotitoli opportunamente modificati, scatenando lo sdegno di molti sostenitori di Cr7 per il clamoroso falso. Anche se è stato l’ennesimo pretesto per dar vita all’infinito antagonismo tra i rispettivi fan a colpi di meme.

A cura di Alessio Pediglieri

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, una rivalità che sembra non voler finire mai e quando non ci pensa il campo a fare incrociare i due più forti giocatori dell'ultimo ventennio, ci pensa il web. Anche mentendo. Come nell'ultimo caso che è diventato virale nelle ultime ore, con un video di Cristiano Ronaldo – con tanto di sottotitoli falsificati – che ha creato una vera e propria bufera tra i vari fan dei due fuoriclasse, alzando lo sdegno per la più classica delle fake news da parte dei sostenitori di Cr7.

Tutto è iniziato da un episodio assolutamente vero: all'intervallo dell'ultimo incontro giocato in campionato dall'Al Nassr – poi vinto in modo incredibile dalla squadra di Cr7 con tre gol oltre il 90′ – sul risultato di 0-0 le telecamere inquadrano l'entrata nel tunnel che dà agli spogliatoi, con i giocatori che rientrano. Tra questi anche Cr7 che viene apostrofato da un giovane tifoso che gli lancia una provocazione bella e buona: "Messi resta migliore di te". La voce si sente chiaramente nel breve filmato, così come la risposta di Ronaldo che in portoghese replica duro e diretto: "Non è una partita facile, non è per nulla facile".

Bene, questo quanto realmente accaduto con la risposta di Cr7 che ha evitato di cogliere eventuali riferimenti alla provocazione ricevuta. Ma al posto del portoghese ci ha pensato il web, mandando online lo stesso filmato con i sottotitoli in cui si è cambiata del tutto la versione di Cr7 in cui la frase pronunciata si trasforma magicamente in un fantasioso "Vai a vederlo allora. Perché sei qui?".

Il punto è proprio questo: il secondo video, con i sottotitoli falsi, è diventato ancora più virale del primo originale, toccando i 3 milioni di visualizzazioni in poco tempo e accendendo gli animi sui social tra i sostenitori delle due correnti di pensiero che da sempre dividono gli appassionati davanti alla domanda: chi è il più forte? Tanti hanno denunciato la falsità del filmato e delle parole attribuite a Cristiano Ronaldo, ingiustamente finito sotto le critiche dei più disattenti di fronte ad una vera e propria fake news. Ma la maggior parte è stata al sarcastico gioco, accettando la ‘sfida' a colpi di battute e di meme che hanno subito costellato i social.