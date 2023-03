Ronaldo si mangia un gol a porta vuota, l’arbitro dà quasi 20 minuti di recupero: è tutto surreale L’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo perdeva 0-1 al 93′, poi da quel momento ha segnato tutti e tre i gol della vittoria: contro l’Al Batin è successo di tutto.

A cura di Paolo Fiorenza

Oggi Cristiano Ronaldo è tornato in campo nella Saudi Pro League col suo Al-Nassr ed ha vinto una partita in maniera tanto drammatica quanto surreale, visto che tutti e tre i gol segnati dalla squadra di Riad sono arrivati dopo il 90′, nel corso del maxi recupero di quasi 20 minuti concesso dall'arbitro del match che la squadra di Rudi Garcia ha vinto per 3-1 contro l'Al Batin. Al Mrsool Park è successo davvero di tutto e mai come stavolta non è un'esagerazione.

Stava infatti per materializzarsi la più clamorosa delle sorprese, visto che l'Al Batin, ultimo in classifica staccatissimo dal resto del gruppo, era in vantaggio per 1-0 fino addirittura al 93′. Sembrava una partita maledetta per la capolista – che con i tre punti di oggi ha scavalcato nuovamente l'Al Ittihad – e per lo stesso Ronaldo, incapace di rimpolpare il suo bottino, reso grasso dal poker e dalla tripletta messi a segno nelle tre gare precedenti. In particolare poco dopo la mezzora del primo tempo, il 38enne portoghese si è divorato un gol a porta vuota dopo aver evitato il portiere (che peraltro era saltato in maniera ridicola), facendosi respingere da un avversario sulla linea di porta la conclusione a botta sicura, partita troppo lenta dal suo piede.

In quel momento l'Al Batin era già in vantaggio in virtù delle rete segnata al 17′ dall'attaccante uruguaiano Renzo Lopez, fresco acquisto di gennaio. I numerosi tentativi dell'Al-Nassr di pareggiare non hanno sortito effetto, incluso un calcio di punizione dello stesso Ronaldo terminato alto sulla traversa.

Quando è scoccato il 90′ è accaduto l'imponderabile: il quarto uomo ha annunciato un recupero enorme di 12 minuti, suscitando anche il ghigno ironico del tecnico dell'Al Batin, Zdravko Logarusic. A quel punto i social si sono scatenati, con i complottisti al lavoro per dire che il recupero sarebbe stato "finché non avesse segnato Ronaldo".

Il recupero poi si è ulteriormente allungato ben oltre il quarto d'ora e l'Al-Nassr ne ha approfittato per ribaltare il risultato: Ghareeb al 93′, Al Fatil al 102′ ed infine perfino il 3-1 di Maran al 105′. Si è andati poi avanti per un altro paio di minuti, finché l'arbitro non ha deciso che davvero si era visto tutto. È decisamente un altro calcio da quello cui era abituato Ronaldo…