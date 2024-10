video suggerito

Bruno Fernandes viene espulso due volte in cinque giorni: la settimana nera del capitano dello United La triste doppietta di Bruno Fernandes: è stato espulso due volte nel giro di cinque giorni in Premier League e in Europa League. Prima di domenica con il Manchester United non aveva mai ricevuto un rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Una settimana più difficile di quella di Bruno Fernandes è davvero difficile da immaginare: il Manchester United sta facendo un'enorme fatica tra Premier ed Europa League e il centrocampista sta vivendo il periodo più brutto da quando indossa la maglia della squadra inglese. Nel giro di cinque giorni è stato espulso due volte, prima in campionato contro il Tottenham e poi in Europa contro il Porto, nella partita pareggiata soltanto nel finale grazie a un gol di Maguire.

Una doppietta di cartellini rossi impossibile anche solo da immaginare, dato che prima di questo doppio episodio il capitano dei Red Devils non era mai stato espulso in 242 partite, un record che si è spezzato nel modo più paradossale possibile.

Due espulsioni consecutive per Bruno Fernandes

Anche stasera lo United rischiava di fare la frittata: in campionato fa ancora discutere la sconfitta contro il Tottenham, dove Bruno Fernandes era stato mandato fuori con un rosso diretto per un fallo su un avversario. L'espulsione è stata molto discussa e alla fine gli inglesi sono stati premiati dalla FA che ha annullato le tre giornate di squalifica inizialmente assegnate al giocatore perché giudicate una pena troppo severa per il fallo commesso. Ma questa volta difficilmente il centrocampista verrà graziato.

Il cartellino rosso questa volta è arrivato a dieci minuti dalla fine, quando lo United era sotto per 3-2 contro il Porto: il portoghese era già stato ammonito nel corso del primo tempo per un fallo e a pochi minuti dalla fine ha preso il secondo giallo (un po' controverso secondo molti tifosi) per un intervento pericoloso ai danni di un avversario mentre cercava di recuperare un pallone. È la seconda espulsione nel giro di cinque giorni per lui, una situazione davvero triste per un giocatore che si trova in difficoltà.

Alla fine il Manchester United è riuscito a pareggiare la partita con un gol di Maguire sugli sviluppi di un calcio d'angolo e per fortuna l'inferiorità numerica non ha inciso troppo sul risultato. Ma di sicuro per Bruno Fernandes ci saranno nuovi discorsi da affrontare soprattutto dal punto di vista disciplinare, visto che con i Red Devils prima di questi cinque giorni scellerati non era mai stato espulso.