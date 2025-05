video suggerito

Bruno Fernandes spiazzato da una domanda sulla finale di Europa League: "Neanche il traduttore ha capito" Durante la conferenza stampa in vista della finale di Europa League tra Manchester United e Tottenham, Bruno Fernandes è stato protagonista di un siparietto comico con una giornalista basca. Il centrocampista portoghese è rimasto spiazzato da una domanda posta in basco e ha ironizzato sul momento: "Nemmeno il traduttore capisce il basco".

A cura di Michele Mazzeo

Una domanda in basco, un equivoco linguistico e una reazione spontanea che ha strappato una risata a tutta la sala stampa. A pochi giorni dalla finale di Europa League 2025 tra Manchester United e Tottenham, Bruno Fernandes si è ritrovato al centro di un momento esilarante durante la conferenza stampa ufficiale.

Il centrocampista portoghese, abituato a rispondere in spagnolo quando si trova nella penisola iberica, ha inizialmente provato a cavarsela anche a Bilbao dove però, essendo nei Paesi Baschi, la lingua comunemente parlata è il basco. Tutto è cominciato quando una giornalista locale si è alzata per porgli una domanda. Fernandes, con disinvoltura, ha detto: "Non preoccupatevi, capisco", spiazzando i presenti. Il giornalista ha insistito: "Capisce il basco?", e solo allora Fernandes ha ammesso, tra le risate: "In spagnolo sì, in basco no".

Il momento però non si è concluso lì. Il numero 8 dello United ha quindi indossato gli auricolari per ascoltare la traduzione ufficiale della domanda, ma dopo qualche secondo ha scosso la testa e ha ironizzato: "Nemmeno il traduttore capisce il basco". Una battuta che ha generato una risata generale tra i giornalisti e tra i compagni di squadra presenti, tra cui Harry Maguire e il tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim.

Un siparietto che ha alleggerito il clima in vista di una finale che si preannuncia ad altissima tensione. Fernandes sarà infatti uno degli uomini chiave per il Manchester United. Il suo impatto nel torneo è stato devastante: due gol nella semifinale contro l'Athletic Bilbao proprio al San Mamés e una tripletta decisiva contro la Real Sociedad negli ottavi. Numeri che confermano il suo peso specifico nel cammino europeo della squadra inglese.

Il centrocampista portoghese, oltre ad essere il faro tecnico dello United, porta con sé anche l'esperienza necessaria per affrontare una finale europea. La partita di giovedì a Bilbao sarà l'occasione perfetta per consolidare il suo status e, magari, aggiungere un altro trofeo alla sua bacheca.