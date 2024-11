video suggerito

Bruno Fernandes salva un passeggero svenuto sul suo volo: ha aiutato l'equipaggio a rianimarlo L'equipaggio dell'aereo ha sentito all'improvviso un grido d'aiuto: era Bruno Fernandes che aveva trovato uno dei passeggeri privi di sensi al suo posto.

A cura di Ada Cotugno

Il volo di Bruno Fernandez verso il Portogallo è stato piuttosto travagliato e prima di rispondere alla chiamata della sua nazionale si è ritrovato a vestire i panni dell'eroe a sorpresa: il giocatore del Manchester United ha salvato la vita a un passeggero presente sul suo stesso aereo che aveva avuto un malore nel corso del viaggio.

Nessuno si era accorto che l'uomo era svenuto e il primo a ritrovarlo è stato proprio il portoghese che si stava dirigendo verso il bagno. Una pura casualità che è stata la salvezza del povero malcapitato che ha potuto ricevere i soccorsi in tempo per riprendersi e arrivare a destinazione sano e salvo.

Bruno Fernandes soccorre un uomo in aereo

Sembrava un viaggio come un altro per il centrocampista che assieme al compagno di squadra Diogo Dalot stava raggiungendo Lisbona per riunirsi ai suoi compagni di squadra nel ritiro del Portogallo in vista delle partite della Nations League. Bruno Fernandez era su un volo di linea della compagnia EasyJet quando ha lasciato il suo posto per andare in bagno, situato nella parte posteriore dell'aereo.

A un certo punto, come raccontato al DailyMail da alcuni passeggeri, si è sentito un grido d'aiuto: "Mi scusi! Abbiamo bisogno di aiuto! Mi scusi! Abbiamo bisogno di aiuto!". Era proprio la voce del giocatore che aveva notato un uomo svenuto nell'indifferenza generale: aveva perso conoscenza e l'unico ad averlo capito è stato proprio il portoghese che ha subito attirato l'attenzione di tutti. Bruno Fernandes ha aiutato l'equipaggio a mettere l'uomo disteso su due seggiolini ed è rimasto con loro finché non ha ripreso conoscenza.

"È rimasto dietro e si è assicurato che stesse bene", ha detto uno degli assistenti di volo al quotidiano inglese, "È rimasto lì forse dai 5 ai 10 minuti e poi è tornato al suo posto". Dopo il grande spavento l'allarme è rientrato e dopo l'atterraggio il giocatore ha anche fatto un selfie con l'uomo che ha soccorso e altri passeggeri.