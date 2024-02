Brighton celebra De Zerbi con un murale in città: “Il più grande allenatore della nostra storia” Per le strade di Brighton è comparsa una gigantesca opera d’arte che ha come protagonista Roberto De Zerbi: “L’uomo che ha compiuto questi miracoli è ora giustamente celebrato sulle mura della città” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Brighton è pazza di Roberto De Zerbi. In poco tempo l'allenatore italiano ha avuto un'impronta importantissima sulla squadra, diventando uno degli idoli dell'intera città: è stato lui a portare la squadra per la prima volta nella sua storia in Europa League, un traguardo straordinario celebrato da tutti, e l'approdo agli ottavi di finale è stato un altro tassello da aggiungere al suo meraviglioso libro. Il suo nome sarà sempre legato a quello dei Seagulls e la città ha deciso di omaggiarlo con un grande murale.

In Inghilterra non è inusuale passeggiare per le strade, specialmente in quelle che costeggiano gli stadi, e osservare sui muri la storia calcistica del posto. Vere e proprie opere d'arte che spesso diventano tappa di pellegrinaggio per i tifosi e gli appassionati provenienti da tutto il mondo. Anche Brighton ha deciso di entrare a far parte di questa tradizione artistica dedicando un disegno a De Zerbi.

Proprio nel centro della città, non distante dalla stazione ferroviaria, campeggia la faccia del tecnico bresciano con una scritta che dà anche il titolo all'opera, "C'è un Dio del calcio". Albion Guy Favela, l'artista locale che ha dipinto il murale, è un grande tifoso del Brighton e ha deciso di omaggiare così De Zerbi nell'ambito di un progetto portato avanti dalla fanzine "Dogma Brighton" che segue da vicino tutte le vicende della squadra di calcio.

Il titolo dell'opera fa riferimento a una frase pronunciata dallo stesso allenatore dopo la vittoria contro il Manchester United nella scorsa stagione, quando il sogno di approdare in Europa League stava per trasformarsi in realtà. Da quel momento sono passati nove mesi e i Seagulls sono arrivati agli ottavi di finale strabiliando l'Europa nel girone con Marsiglia, Ajax e AEK e continuando il progetto inaugurato da Potter e portato avanti egregiamente da De Zerbi.

Il murale è stato completato appena due giorni fa, come mostrato dall'artista sul suo profilo Instagram, e secondo l'associazione che lo promuove "onora forse il più grande allenatore nella storia della nostra speciale squadra di calcio. L'uomo che ha compiuto questi miracoli è ora giustamente celebrato sulle mura della città come segno della nostra devozione, amore e passione".