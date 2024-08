video suggerito

Brescia-Palermo gratis su DAZN, come fare per vederla in diretta tv e in streaming La partita della prima giornata di Serie B 2024-2025 sarà trasmessa in chiaro per tutti sulla piattaforma di Dazn. È un regalo dell'emittente che ha acquisito i diritti del "campionato degli italiani" fino al 2027. Tutte le info per vederla in tv e in streaming senza pagare.

A due giorni dall'inizio del campionato di Serie B, DAZN – che ha acquisito i diritti per la trasmissione in chiaro fino al 2027 – ha annunciato ufficialmente che Brescia-Palermo andrà in onda in forma gratuita per tutti, sia in diretta tv sia in streaming. La prima partita della nuova stagione del torneo cadetto si gioca venerdì 16 agosto alle 20:30 e sarà visibile a tutti, non solo agli abbonati. Un piccolo regalo che la piattaforma ha voluto fare a tutti i tifosi celebrando così l'acquisizione del pacchetto che comprende tutte le 390 gare del "Campionato degli italiani", inclusi i playoff e playout.

Come vedere Brescia-Palermo gratis su Dazn?

La procedura è molto semplice anche per coloro che non sono già abbonati all'OTT. Una volta collegati al sito oppure scaricata la app, basterà registrarsi (senza alcun costo) inserendo i dati richiesti (indirizzo mai, nome e cognome) e poi cliccare su uno dei contenuti "free" disponibili che compaiono nella home page. Per assistere all'incontro sulla smart tv lo si potrà fare attraverso la app, in alternativa ci sono dispositivi da utilizzare per adattare una normale tv: si tratta di console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TimVision Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Le partite di Serie B nel pacchetto Goal Pass: quanto costa abbonarsi

Il piano tariffario previsto per la Serie B è incluso nel pacchetto Goal Pass che Dazn ha annunciato ufficialmente a luglio scorso e ha prezzi sicuramente più contenuti rispetto a quanto costa adesso vedere anche tutta la Serie A (fino a 70 euro, a seconda delle tipologie di abbonamento). Qual è il prezzo di Goal Pass? Circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione); 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato; 19,99 euro con pagamento mensile. Oltre alla Serie B, comprende le 3 partite di serie A in co-esclusiva con Sky, tutti gli highlight delle giornate del massimo campionato, il torneo portoghese e tutto il calcio femminile di Champions League.

Le probabili formazioni di Brescia-Palermo

Quali saranno le prime scelte di Maran e Dionisi in occasione del debutto ufficiale in campionato? Modulo 4-2-3-1 per le "rondinelle", rosanero col tridente. Di seguito le probabili formazioni del match:

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Bertagnoli, Verreth; Olzer, Galazzi; Borrelli. Allenatore: Rolando Maran.

PALERMO (4-3-3): Gomis; Diakité, Nedelcearu, Nikolaou, Lund; Gomes, Blin, Ranocchia; Insigne, Brunori, Di Francesco. Allenatore: Alessio Dionisi.