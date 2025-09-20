Bremer spaventa la Juve dopo il match di Verona: non gioca per riposare, fa preoccupare nel defaticante

Il pareggio con l’Hellas non è l’unica nota stonata per la Juventus. A preoccupare è stato Gleison Bremer, rimasto a riposo contro il Verona e apparso in difficoltà nel defaticante. Le immagini hanno fatto il giro dei social, alimentando i timori dei tifosi.

Non è stata una serata semplice per la Juventus. Il pari per 1-1 con l'Hellas Verona, che interrompe la serie di tre successi consecutivi e le decisioni arbitrali che lo hanno fatto sbottare in diretta TV nel post-partita, non sono stati gli unici motivi di preoccupazione per Igor Tudor. A far discutere, infatti, sono state le condizioni di Gleison Bremer, rimasto fuori dall'undici titolare per un turno di riposo programmato ma finito al centro delle attenzioni nel post gara.

Il difensore brasiliano non ha giocato nemmeno un minuto al Bentegodi, dopo i due impegni ravvicinati e dispendiosi con Inter e Borussia Dortmund. Come da consuetudine, al termine della partita i calciatori non impiegati hanno svolto un lavoro atletico supplementare. È stato in quel momento che Bremer è stato visto accasciarsi a terra, lasciando temere un nuovo stop.

Ansia tra i tifosi, la Juventus tranquillizza

Le immagini del centrale a terra hanno immediatamente fatto il giro dei social, scatenando l'ansia dei tifosi bianconeri, ancora segnati dal ricordo del lungo infortunio della scorsa stagione dopo la rottura del crociato. Secondo quanto trapelato, però, non si tratterebbe di nulla di serio.

Bremer, dopo aver eseguito le tradizionali "ripetute" avrebbe accusato soltanto un calo fisico, legato al carico di lavoro delle ultime settimane. Lo staff medico lo ha monitorato da vicino e la stessa società bianconera ha fatto filtrare rassicurazioni: "Non ha nessun problema", la linea ufficiale. Dopo l'episodio immortalato nel video divenuto virale sui social infatti lo juventino si sarebbe alzato e, dopo aver salutato i tifosi bianconeri presenti al Bentegodi, sarebbe rientrato negli spogliatoi senza mostrare alcun problema fisico.

Verso il rientro con l'Atalanta

Dopo aver giocato per intero le prime quattro partite della stagione, il classe 1997 ha osservato a Verona un turno di riposo programmato, nell'ottica di un ritorno graduale a pieno regime. Tutto lascia pensare che possa rientrare dal primo minuto già nel prossimo match all'Allianz Stadium contro l'Atalanta. Per Tudor e la Juventus si è trattato dunque solo di un grande spavento. Ma l'episodio del Bentegodi ha confermato quanto il peso specifico di Bremer sia ormai centrale negli equilibri della squadra bianconera.