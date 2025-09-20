Verona-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Verona-Juventus per la 4ª giornata di Serie A. Zanetti gioca in attacco con Giovane e Orban. Mentre Tudor lascia in panchina Bremer. In avanti Vlahovic con Yildiz e David.Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.
Le formazioni ufficiali di Verona-Juventus
VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.
Dove vedere Verona-Juventus di Serie A in TV e streaming
Servirà l'abbonamento a DAZN per seguire in diretta TV la partita tra il Verona e la Juventus, valida per la 4ª giornata di Serie A. Tanto in TV che in streaming l'incontro sarà visibile su DAZN, dalle ore 18. Telecronaca di Riccardo Mancini e Fabio Bazzani.