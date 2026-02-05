Calcio
Bremer non ha dubbi dopo Atalanta-Juve: “La regola dice che è rigore, io da giocatore dico di no”

Bremer si è soffermato ai microfoni di Mediaset sull’episodio del calcio di rigore assegnato all’Atalanta e ha parlato dopo l’eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia per mano della Dea.
A cura di Vito Lamorte
Gleison Bremer ha parlato dopo l'eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia e si è soffermato sull'episodio del calcio di rigore che ha cambiato il volto al match e ha permesso all'Atalanta di portarsi in vantaggio: "La regola dice che è rigore, io da giocatore dico di no ma alla fine è rigore quando l'arbitro fischia. Una decisione che cambia la partita ma non possiamo stare su questo. C'era ancora il secondo tempo da giocare".

Il difensore bianconero è stato protagonista, suo malgrado, dell'episodio che ha modificato il corso della partita del New Balance Stadium: il suo tocco di mano è stato valutato come falloso. Nessuno si era accorto dell'intervento di Bremer in occasione del cross di Ederson, tanto che lo stesso calciatore dell'Atalanta torna nella sua metà campo senza protestare e Palladino dopo lo stop per il check ha chiesto ad un suo assistente ‘Ma per chi è il controllo?'. 

Graziano Cesari, nella moviola di Italia1, si è espresso in maniera molto dura nei confronti dell'arbitro Fabbri: "Ti posso dire una cosa in tutta onestà? Questo è anticalcio. Lo ripeto: è l’anticalcio. Bremer non può mai smaterializzare la mano in quella frazione di secondo, non può spostarla e non può tagliarsela. È un movimento congruo alla dinamica di gioco. Punire un intervento del genere significa andare contro la natura stessa di questo sport. È un rigore che non esiste".

Spalletti e il compito più difficile dopo il 3-0 di Bergamo: "Sarà dura spiegarlo ai ragazzi"

Una situazione che ha fatto discutere in campo e lo farà anche nei prossimi giorni.

Bremer: "È già successo che dominiamo e non riusciamo a fare gol"

Ai microfoni di Mediaset il difensore brasiliano ha parlato anche del percorso che la Juve ha intrapreso con l'arrivo di Luciano Spalletti in panchina: "Abbiamo iniziato un percorso nuovo col mister, abbiamo ancora partite da fare e dobbiamo migliorare. Oggi abbiamo sbagliato e mi scuso con i tifosi perché una partita del genere non può succedere, il 3-0 subito è troppo. Queste cose nonvanno bene".

Infine Bremer si è soffermato anche sulla difficoltà della Juve in fase realizzativa: "È già successo che dominiamo e non riusciamo a fare gol, anche contro il Lecce è successo. Dobbiamo migliorare perché poi una volta che arrivano loro in area succede qualcosa e cambia la partita".

