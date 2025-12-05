Bradley Danger colpito da un razzo lanciato dagli spalti: la serata di festa diventa un incubo

Serata da dimenticare per il calcio francese. Un increscioso episodio si è verificato nel match valido per la Ligue 2, la Serie B transalpina, tra Bastia e Stella Rossa. Quello che era un momento di festa per la squadra locale si è trasformato in qualcosa di brutto dopo che un fumogeno lanciato dagli spalti ha colpito un calciatore della formazione ospite. Dopo una prima interruzione, l'arbitro ha optato per uno stop definitivo.

Il Bastia stava festeggiando il 120° anniversario del club corso e la ristrutturazione della Tribuna Est, inaugurata dopo 18 mesi di lavori. Uno dei 12 mila spettatori presenti ha lanciato uno dei razzi utilizzati in curva, compiendo qualcosa di assolutamente negativo. L’oggetto ha colpito al braccio e un po’ alla schiena Bradley Danger, che ha subito accusato il colpo. Ustioni fortunatamente leggere per il difensore, che è stato trasportato in infermeria. Nulla di grave, fortunatamente.

L’arbitro Pierre Gaillouste ha immediatamente fermato la partita al 56° minuto, quando il risultato era 0-0. Sicuramente gli strascichi della delusione per l’ultimo posto in classifica hanno giocato un brutto scherzo al tifoso del Bastia nel confronto con la terza in classifica. Immediata la riunione di crisi tra l’arbitro, i suoi assistenti, il delegato di gara e la prefettura per determinare se la partita sarebbe ripresa. Dopo un lungo stop, però, l’arbitro ha deciso di non far rientrare i giocatori in campo, annunciando così l’interruzione finale: "Il regolamento in materia è molto chiaro: se un giocatore viene colpito da un razzo e non è in grado di continuare a giocare, la decisione finale è che la partita venga interrotta, quindi non riprenderà".

Claude Ferrandi, presidente dell’SC Bastia, è rimasto completamente sconvolto quando ha parlato a BeIN Sports: “È stata una festa. Ci abbiamo messo tanto impegno e stasera è tutto rovinato. Pensavamo di avere la partita sotto controllo. Dobbiamo impegnarci ancora di più per riprenderci da questa situazione. Sappiamo che arriveranno le sanzioni. È dura”.