Sarà un Boxing Day tutt'altro che da ricordare per Che Adams. Il centravanti del Southampton nel tradizionale impegno di Premier League di Santo Stefano, in casa del Fulham si è reso protagonista di un errore clamoroso. L'attaccante classe 1996 avrebbe infatti potuto portare in vantaggio i suoi con un tocco facile facile davanti alla porta spalancata e invece, con un goffo errore di coordinazione non è riuscito a deviare la sfera, gettando alle ortiche una gigantesca occasione.

Che Adams difficilmente riuscirà a prendere sonno questa notte. L'attaccante del Southampton infatti avrà non pochi rimpianti per il gol fallito in occasione del match di Premier in casa del Fulham. Tutto è avvenuto in occasione di una punizione dal limite per gli ospiti. Ward-Prowse, vero e proprio specialista dei calci piazzati, come al solito ha preso la mira a caccia del suo undicesimo gol su calcio di punizione con la casacca dei Saints (un record in Premier League). Traiettoria quasi perfetta e pallone che, grazie alla complicità di Areola, è finito sulla traversa, per poi rimbalzare davanti all'accorrente numero 10 del Southampton Adams.

Con il portiere addirittura fuori dallo specchio della porta, e la stessa spalancata, Che Adams avrebbe dovuto solo spingere il pallone in rete. E invece il centravanti per un eccesso di foga, è arrivato con i tempi sbagliati e non è riuscito goffamente a deviare la sfera, lasciandosi scavalcare dalla stessa tra l'incredulità collettiva. Una scena destinata ad entrare di diritto tra le peggiori azioni del 2020 sui campi della Premier, con il povero Adams che dovrà cercare di rifarsi presto per chiudere l'anno in bellezza.