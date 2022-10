Bowen mostra il curioso infortunio ai compagni, non molla e poi ci scherza su: “Niente FIFA” Jarrod Bowen ha rimediato un curioso infortunio nella sfida vinta con il West Ham contro il Wolverhamtpon. Nonostante tutto è rimasto in campo.

A cura di Marco Beltrami

Gli infortuni purtroppo fanno parte del gioco. Ne sa qualcosa Jarred Bowen, calciatore del West Ham già nel giro della nazionale inglese. L'attaccante 25enne è stato il protagonista di una curiosa situazione nell'ultimo turno di campionato, rivelatosi per lui dai due volti. Il classe 1996 infatti ha vissuto una serata speciale grazie al gol che ha contribuito al successo della sua squadra sui Wolves, ma ha poi dovuto fare i conti con un problema fisico molto particolare.

Jarrod Bowen ha segnato la sua prima rete stagionale in Premier League, il terzo complessivo, che ha permesso agli Hammers di vincere 2-0. Il suo gol ha messo al sicuro il risultato, dopo che ad aprire le danze ci aveva pensato Gianluca Scamacca. Festa grande per il duttile giocatore inglese, che però poi ha dovuto fare i conti, in una giornata dolce-amara con un curioso infortunio.

L'attaccante del West-Ham prima del 60′ ha rimediato un problema all'anulare della mano destra. È stato proprio lui dolorante, a mostrare le condizioni del dito piegato con un'angolazione anormale. I compagni dopo aver visto il tutto, si sono rifiutati di guardare ulteriormente con l'immagine che effettivamente è molto forte.

Il post di Bowen su Instagram

Nonostante tutto Bowen ha proseguito la sua gara, nonostante l'evidente problema. A caldo probabilmente non ha accusato dolore e dunque è riuscito a rimandare le cure al post-partita, quando tra l'altro ha potuto festeggiare con i compagni per il successo. Nel dopo-gara, come da copione sono arrivate le celebrazioni social del successo, con tanto di video del gol realizzato. Tra i contenuti Bowen ha postato anche quello relativo all'infortunio al dito, con una didascalia simpaticissima: "Stasera niente FIFA". Nessuna partita al popolare videogioco dunque per il calciatore, con un dito ko per il joystick.