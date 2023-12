Borriello ricorda il metodo Conte alla Juve: “Vomitavo, Quagliarella bestemmiava in napoletano” Il ricordo degli allenamenti di Antonio Conte alla Juve è indelebile per Borriello: “Quando uno abbassava un attimo i battiti arrivava il richiamino, dovevi alzare l’intensità, arrivavo appena prima dell’infarto”

Marco Borriello ricorda gli anni più belli della sua carriera, quelli in cui ha vinto con le maglie di Juventus e Roma. Dietro la patina del campione ci sono sforzi e sacrifici, con i tempi dettati da i tre allenatori che più lo hanno valorizzato: il ricordo di Gasperini, Conte e Zeman non andrà via facilmente, soprattutto a causa degli allenamenti che imponevano alla propria squadra.

Nella lunga chiacchierata al Bobo Vieri Talk Show l'ex giocatore ha raccontato dei tre allenatori più tosti con i quali ha lavorato: "Nessuno mi ha fatto correre come Gasperini, Conte e Zeman, con loro in tre anni ne ho persi 6 di carriera. Alla Roma non dormivo per la stanchezza".

Ma è stato Antonio Conte l'unico ad averlo portato al limite: con lui Borriello ha vinto uno scudetto, ma le fatiche per arrivare a quel risultato sono state indescrivibili. "Con Conte vomitavo", ha ammesso nel corso dell'intervista, "Eravamo seguiti dalla Mapei, con il prof Sassi sotto un capannino a controllare tutto e poi i battiti. Quando uno abbassava un attimo i battiti arrivava il richiamino, dovevi alzare l'intensità. Con Conte sono arrivato a 196 battiti. Era appena prima dell'infarto… Te lo giuro, era il 99% dello sforzo".

Gli allenamenti durissimi dell'ex allenatore bianconero davano i suoi frutti in campo dove arrivavano grandi risultati, anche se Borriello ha rivelato che qualcuno non era proprio contento del metodo scelto: "Però era uno forzo che la domenica ti premiava, ricordo ancora le bestemmie di Quagliarella in napoletano".

Conte è tra gli allenatori che più lo ha colpito, un maestro come lo definisce l'ex attaccante che per lui ha solo belle parole: "Ti sentivi bene e lo dimostravi, infatti abbiamo vinto lo scudetto. Lui è un mostro anche a preparare la partita, ti correggeva, ti migliorava e migliorava la squadra. Un maestro. Dopo due anni non sopporti più certi ritmi".