Boris Johnson indossa il cappello di una squadra, parte la petizione: “Se lo tolga, ci disonora” I tifosi del Grimsby Town hanno lanciato una petizione per invitare l’ex Premier britannico Boris Johnson a non indossare più il cappello recante le iniziali del club: “Getta grave discredito su Grimsby, adotti un cappello più adatto al suo umile status, ad esempio quello del Manchester United”.

A cura di Paolo Fiorenza

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Come se non bastassero gli strali che gli arrivano da più parti sul piano politico, l'ex Premier britannico Boris Johnson nelle ultime ore è finito sotto attacco anche per via di un simbolo calcistico che ha esibito qualche giorno fa in occasione della sua udienza nell’ambito dell’inchiesta pubblica sulla pandemia di Covid-19. Il 59enne ex leader del Partito Conservatore è stato visto affrontare le fredde temperature indossando un berretto recante la sigla "GTFC", ovvero l'acronimo del Grimsby Town Football Club. Mai l'avesse fatto, visto che i tifosi della squadra del Lincolnshire l'hanno presa male, lanciando una petizione in cui gli intimano di toglierselo e sostituirlo con uno del Manchester United, ritenuto più adatto alle sue attuali disgrazie.

Nel corso dell'udienza, Johnson si era scusato con le famiglie delle vittime del Covid, ammettendo di aver "inevitabilmente sbagliato su alcuni punti" e dicendosi "profondamente dispiaciuto per il dolore, la perdita e la sofferenza" delle famiglie coinvolte. Parole interrotte da quattro manifestanti che hanno urlato di non volere le sue scuse, prima di essere espulsi dall'aula.

L'ex Premier è stato poi visto indossare il cappello "GTFC " giovedì, mentre lasciava il luogo dell'inchiesta Covid. Il promotore della petizione – di cui dà conto l'Independent – ha scritto che Johnson stava "usando la città di Grimsby per aggiungere lustro e glamour" alla sua vita da quando ha perso rovinosamente il suo potere, invitandolo ad adottare "un cappello più adatto al suo umile status, ad esempio quello del Manchester United".

"L'ex primo ministro Boris Johnson, caduto in disgrazia, ha partecipato all'inchiesta sul Covid indossando un cappello di lana con le lettere ‘GTFC'. È il cappello indossato dai tifosi del rispettatissimo Grimsby Town Football Club. Johnson non ha alcun legame formale con il club. Non ha mai vissuto a Grimsby. Sta usando la città per aggiungere lustro e glamour alla sua vita distrutta – si legge a corredo della petizione, che ne approfitta poi per prendersi gioco dello United, che non se la passa benissimo – Sta anche gettando grave discredito su Grimsby. Questa petizione chiede che Johnson smetta di indossare il cappello e adotti un cappello più adatto al suo umile status, ad esempio quello del Manchester United".

Ad oggi, la petizione ha raggiunto oltre 800 firme. A quanto pare, il cappello in questione sarebbe uno dei due regalati a Johnson dalla deputata conservatrice di Great Grimsby, Lia Nici, grande sostenitrice dell'ex primo ministro del Regno Unito. Diciamo che indossarlo in un'occasione così impopolare come l'inchiesta sul Covid non è stata una grande idea da parte di Boris. Il Grimsby Town, storica società fondata a fine ‘800, milita attualmente in League Two, ovvero la quarta serie inglese.