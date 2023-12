Manchester United umiliato dal Bournemouth: i tifosi lasciano Old Trafford prima del fischio finale Il Manchester United perde per 3-0 in casa contro il Bournemouth dopo una prestazione terribile: i tifosi lasciano Old Trafford prima del fischio finale.

Il Manchester United non riesce ad uscire dalla crisi. La squadra di Erik ten Hag ha perso per 3-0 in casa contro il Bournemouth e i piani alti della classifica si allontanano. Subito dopo il terzo gol della squadra di Iraola molti tifosi dei Red Devils hanno lasciato il loro posto all'Old Trafford per andare via prima del fischio finale: una scena davvero terribile per un club con una storia così importante.

Quelli che sono rimasti fino alla fine non hanno risparmiato fischi a Bruno Fernandes e compagni, che dopo la vittoria sul Chelsea aveva riacceso gli animi e ridato speranza: lo United aveva perso a Newcastle dopo una serie di tre vittorie di fila ma i risultati buoni in Premier League avevano visto il contraltare in Champions, con prove pessime che potrebbero portare all'eliminazione al primo turno.

La squadra di ten Hag ha incassato la prima rete al 5′ con Solanke che col tacco ha battuto Onana e ha gelato Old Trafford. L’ex portiere dell'Inter non ha colpe sulla prima rete ma poteva fare di più sulla seconda, quando Billing infila la palla in rete con un colpo di testa tutt’altro che imparabile.

Il Manchester United ha difficoltà nel rendersi pericoloso, perché calcia 20 volte ma solo tre verso la porta. Al 73′ arriva il tris del Bournemouth con Senesi, che stacca di testa da solo e firma il 3-0. Nel finale era arrivato anche il poker ma un tocco di mano rivelato dal VAR ha evitato una sconfitta ancora più fragorosa.

Owen Hargreaves, ex centrocampista dello United che Attualmente lavora come commentatore televisivo per le partite della Premier League, ha voluto l'atmosfera all'interno dell'Old Trafford dopo la partita: "Ascolta i fischi, guarda tutti i posti liberi. I tifosi hanno parlato. La prestazione è stata imbarazzante ed è così dall'inizio della stagione".