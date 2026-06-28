Il dramma di Lucas Trejo: moglie e figli trovati morti sotto le macerie dopo il terremoto in Venezuela

Lucas Trejo ha ritrovato morti sotto le macerie sua moglie e i suoi figli dopo il terremoto in Venezuela. Alle ricerche avevano preso parte anche i suoi compagni di squadra.

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Dopo giorni drammatici di ricerca e di speranza, Lucas Trejo, calciatore argentino, ha trovato senza vita sua moglie, Yanina Maranella, e i suoi due figli, Aaron e Ainhoa. I corpi sono stati rinvenuti sotto le macerie dopo il terremoto in Venezuela. A ritrovarli, la squadra di soccorritori di El Salvador. Il suo edificio Cumanagotto a Playa Grande è crollato completamente. L'esito è stato ufficialmente confermato anche dal Deportivo La Guaira, squadra in cui milita Trejo. Il giocatore, non avendo avuto notizie di loro per tre giorni, aveva lanciato un appello di aiuto sul proprio account social.

La moglie e i figli di Lucas Trejo sono stati trovati morti ieri a Playa Grande, la zona più colpita, tra le macerie del loro edificio. Il trentottenne calciatore professionista argentino del Maritimo La Guaira (seconda divisione venezuelana) si trovava a Caracas per una partita di coppa quando si è verificato il terremoto. Immediatamente, si è mobilitato per offrirgli supporto, con i suoi compagni di squadra che hanno persino girato un video per offrire il loro aiuto e partecipare alle ricerche. Ma alla fine il suo club ha confermato la notizia che tutti temevano.

"Condividiamo il dolore che ha travolto Lucas Trejo per la scomparsa della moglie, Yanina Maranella, e dei figli, Aaron e Ainhoa. Che riposino in pace, e porgiamo le nostre condoglianze a Lucas e a tutti i suoi cari”, ha scritto Maritimo in un comunicato. Originario di Cordoba, Trejo ha giocato in sei squadre in Venezuela, dove era arrivato nel 2016, prima di militare anche in Colombia, Messico e Perù. Si era unito a La Guaira a parametro zero a febbraio. Nelle ultime ore, dopo il ritrovamento dei corpi di sua moglie e dei suoi figli, Trejo ha solo pubblicato una foto di tutta la sua famiglia insieme.

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In questi giorni di ricerca e subito dopo l'appello social di Trejo tanti suoi compagni di squadra si erano mobilitati per aiutare i soccorritori al ritrovamento della famiglia del calciatore. Il giorno prima della conferma, Garcés, suo compagno di squadra, aveva pubblicato un video in cui appariva insieme a Tortolero, Correa e altri calciatori professionisti, impegnati nelle operazioni di soccorso e ricerca in una delle zone colpite dal terremoto. Nel filmato, girato tra le macerie, spiegava che il gruppo stava lavorando per salvare le persone e aiutare a ritrovare la famiglia di Trejo, che descriveva come "un amico e un fratello nel calcio". Oggi, la tragica notizia.