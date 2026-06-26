Lucas Trejo ha cercato per tutta la notte moglie e figli tra le macerie del terremoto: la speranza del calciatore è l’ospedale

Il calciatore argentino Lucas Trejo continua disperatamente a cercare la sua famiglia dispersa in seguito al devastante terremoto in Venezuela. Le parole del cognato: “Speriamo che abbiano lasciato l’edificio o siano stati trasferiti in ospedale e che non siano ancora riusciti a mettersi in contatto”.

Nella tragedia enorme del terremoto che ha squassato il Venezuela provocando centinaia di morti e feriti, un numero purtroppo destinato ad aumentare di parecchio visto che i dispersi sono decine di migliaia e tanti edifici sono crollati completamente, c'è anche la storia drammatica del 38enne calciatore argentino Lucas Trejo, che sta continuando a cercare la propria famiglia tra le macerie, dopo che l'edificio in cui si trovavano la moglie e i due figli è stato raso al suolo dalle due violentissime scosse ravvicinate.

Trejo – che gioca nel Club Sport Maritimo de La Guaira, squadra della zona più colpita dal sisma – si trovava in ritiro con i suoi compagni a Cacaras, dove avrebbe dovuto giocare una partita di coppa, mentre la sua famiglia era rimasta a casa. L'esperto difensore ha provato a mettersi immediatamente in contatto con la moglie, ma invano. A quel punto – in cerca disperata di notizie sulla moglie e sui due figli, una bambina di cinque anni e uno di sette, è tornato di corsa a casa, dove ha trovato il suo palazzo ridotto a un ammasso di macerie.

Il cognato del calciatore, Ricardo Ardiles, ha raccontato l'angoscia che sta vivendo la famiglia, anche a causa delle difficoltà di comunicazione nella regione colpita: "Purtroppo ci sono pochissime notizie, perché manca l'elettricità e il segnale. È una zona completamente disastrata. Quando Lucas è arrivato, ha trovato una distruzione totale. L'edificio in cui vivevano non esiste più".

La famiglia di Trejo viveva in un complesso residenziale a Playa Grande, una città densamente popolata nella regione di La Guaira, con numerosi edifici affacciati sul mare. Dopo i tanti crolli, le operazioni di soccorso si sono rivelate estremamente complesse. Nonostante perduri la mancanza di informazioni, i familiari non perdono la speranza.

"Speriamo che abbiano lasciato l'edificio o siano stati trasferiti in ospedale e che non siano ancora riusciti a mettersi in contatto – ha continuato Ardiles – Lucas ha cercato per tutta la notte". Il cognato ha spiegato che sono gli stessi vicini, i volontari e i compagni di squadra di Trejo ad aiutare nella rimozione delle macerie.

Dal canto suo, dopo il primo appello via social per ricevere notizie da parte di chi dovesse sapere qualcosa sulla sua famiglia, il calciatore ha pubblicato nella notte una nuova storia su Instagram: "Grazie a tutti per le preghiere e i messaggi. Continuo a cercare la mia famiglia. Per favore non smettete di pregare per loro".

L’ultima storia Instagram di Lucas Trejo

Lucas continua ad aggrapparsi alla possibilità che la donna e i bambini siano stati evacuati in una struttura di accoglienza senza possibilità di comunicazione.