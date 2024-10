Bonucci svolge le visite al JMedical ma non tornerà alla Juve: si sta preparando per una nuova sfida

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Leonardo Bonucci al JMedical per le visite di rito alla Continassa, quartier generale della Juventus. Un'immagine che ha fatto incuriosire il popolo bianconero che già immaginava di vedere nuovamente l'ex capitano della Vecchia Signora nella rosa di Thiago Motta come sostituto dell'infortunato Bremer. Bonucci infatti ha pubblicato un video sui suoi canali social ufficiali in cui mostra la sua giornata al JMedical dove negli ultimi anni ha svolto proprio le visite con la Juventus prima dell'inizio della stagione o per sottoporsi a controlli dopo eventuali infortuni.

Il calcio però in questo caso non c'entra nulla e il mistero della sua visita alla Continassa è presto svelato. L’ex difensore della Juventus ha infatti sostenuto le visite mediche nel quartier generale dei bianconeri per ottenere l’idoneità sportiva necessaria all’iscrizione in vista della maratona di Londra, in calendario ad aprile. In funzione di questo appuntamento, Bonucci farà poi anche una mezza maratona in preparazione, a Torino, il prossimo 1 dicembre. Insomma, una nuova sfida sportiva per uno dei guerrieri della Juventus degli ultimi anni che si è voluto mettere nelle mani di chi l'ha sempre seguito negli ultimi anni.

In tanti hanno pensato alla grande sorpresa di Giuntoli dopo l'infortunio di Bremer. Ma sembrava strano che proprio colui il quale due stagioni fa insieme a Manna aveva comunicato di persona a Bonucci di non rientrare più nei piani della Juventus adesso tornasse sui suoi passi. Sta di fatto che l'ex difensore col calcio giocato ha messo un punto dopo le ultime due stagioni vissute all'estero prima in Germania con la maglia dell'Union Berlino e poi in Turchia col Fenerbhace dove di fatto ha poi deciso di chiudere la propria carriera.

La storia di Bonucci dopo aver lasciato la Juventus

Bonucci di recente è stato ospite su Sky Sport. Occasione in cui ha raccontato un po' del suo passato, presente e futuro. La Juventus, l'Italia, Allegri e anche Conte che più di tutti ha creduto in lui facendolo esplodere nel grande calcio europeo. Leader della difesa bianconera insieme a Barzagli e Chiellini con Buffon alle loro spalle, ha composto per anni una delle retroguardie più forti d'Europa capace di vincere 9 Scudetti consecutivi togliendosi anche la soddisfazione di conquistare da protagonista in Europeo con l'Italia di Mancini nel 2021.