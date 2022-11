Bonucci nel mirino dei tifosi albanesi: a Tirana cori offensivi per il capitano dell’Italia Leonardo Bonucci nel mirino dei tifosi albanesi: cori offensivi per il capitano dell’Italia durante il match di Tirana.

A cura di Vito Lamorte

Leonardo Bonucci ha vissuto una serata non semplice a Tirana ed è finito anche nel mirino di un gruppo di sostenitori albanesi nel corso dell’amichevole giocata tra la Nazionale Italiana e l'Albania. Gli Azzurri hanno battuto per 3-1 la selezione allenata da Edy Reja ma la gara si era messa in salita per i ragazzi di Roberto Mancini: Ismajli ha portato avanti gli albanesi con un colpo di testa da centro area e a perdersi il difensore albanese è stato proprio il numero 19 azzurro.

Un errore in marcatura piuttosto grave per uno della sua esperienza ma il capitano dell'Italia si è rifatto nella ripresa, quando ha salvato sulla linea un tiro a botta sicura: Bonucci ha mostrato senso di posizione e quel sesto senso che lo ha portato a mettersi alle spalle di Meret per cacciare via dalla porta il pallone.

Oltre al salvataggio, però, nel secondo tempo il difensore della Juventus è stato protagonista di un episodio alquanto curioso: ad un certo punto si è alzato un coro non propriamente cordiale nei suoi riguardi da parte dei tifosi albanesi e la situazione è stata rimarcata anche dal commentatore della Rai, Alberto Rimedio.

In un perfetto italiano i supporter presenti allo stadio che lo scorso anno ha visto la Roma trionfare in Conference League hanno scandito il coro: "Bonucci, Bonucci, vaff…lo".

Non è chiaro il motivo dell'astio da parte dei fan albanesi nei suoi confronti ma gli insulti si udivano benissimo anche dalla tv: si tratta di una situazione che cozza con l'ovazione che Leonardo Bonucci, insieme a Sandro Tonali e Federico Chiesa, ha ricevuto al momento della lettura delle formazioni. Tanti sostenitori albanesi tifano per le italiane e la Serie A è il campionato più seguito in Albania.

La Nazionale Italiana di Roberto Mancini dopo il match di Tirana sarà impegnata in un'altra amichevole domenica 20 novembre, giorno in cui inizieranno i Mondiali in Qatar: gli Azzurri giocheranno a Vienna contro l'Austria.