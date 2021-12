Bonucci e l’Italia non sono ancora sazi: il benvenuto al 2022 è con la pastasciutta Leonardo Bonucci ha postato sui social un’immagine mentre è alle prese con la pastasciutta. Un modo per celebrare il ricordo di Euro 2020, con ottimismo per i playoff Mondiali.

A cura di Marco Beltrami

Il 2021 dello sport italiano, calcio compreso, è stato eccezionale. La vittoria degli Europei la scorsa estate, ha regalato una gioia incontenibile all'Italia del pallone dopo anni di "vacche magre" sia per la Nazionale che per i club a livello internazionale. Impossibile dimenticare in particolare la notte magica di Wembley, che ha permesso ai ragazzi di Mancini di salire sul tetto continentale battendo i padroni di casa dell'Inghilterra. E tanti dei protagonisti di quell'impresa hanno scelto proprio le immagini del successo azzurro per salutare l'anno vecchio e augurare a tutti il meglio per il 2022.

Un segnale di speranza e ottimismo in vista di un anno assai importante per l'Italia che a marzo si giocherà il tutto per tutto in occasione dei playoff per i Mondiali. Prima la Macedonia in casa e poi una tra la Turchia e il Portogallo di Cristiano Ronaldo: questi gli ostacoli che separano i campioni d'Europa dai Mondiali del Qatar, in programma poi praticamente tra 12 mesi. I nostri portacolori dovranno ritrovare fiducia e un pizzico di sfrontatezza, anche ricordando l'impresa a Euro 2020. In tal senso è emblematico il post di Leonardo Bonucci, che ha trovato un modo particolare per celebrare il passaggio dal 2021 al 2022.

Il difensore della Juventus e della Nazionale, ha postato una foto con la maglia azzurra, mentre è alle prese con tanto di forchetta con un piatto di pastasciutta. Il riferimento tutt'altro che velato è all'esultanza diventata virale del calciatore subito dopo il trionfo sull'Inghilterra nella finale di Wembley, quando Bonucci si tolse qualche sassolino nei confronti dei tifosi di casa urlando l'ormai celebre "Mangiate ancora pastasciutta, ne dovete mangiare ancora". E dunque il 2021 non poteva che chiudersi così, con quel piatto tipico della cucina italiana, accompagnato da queste parole: "Grazie 2021, è stata una bella abbuffata. Buon 2022 a tutti".

Anche Jorginho, Chiesa e il gemello di Bonucci, Giorgio Chiellini, hanno postato sui social alcune foto relative al trionfo di Wembley. L'esperto difensore compagno di reparto di Bonnie in particolare ha caricato su Instagram uno scatto del dietro le quinte di quella partita. Sfinito e rilassato Chiello si è seduta in una zona più "riparata" degli spogliatoi per parlare con la sua famiglia e festeggiare il successo europeo.