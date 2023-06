Bonucci deluso per la stagione con la Juve, non risparmia nessuno ma il suo obiettivo è uno solo Leonardo Bonucci alla vigila della semifinale di Nations League tra Italia e Spagna ha parlato in conferenza stampa e ha analizzato la sua.

A cura di Vito Lamorte

"Vincere non fa mai male, l'obiettivo è vincere per arrivare in finale. Giochiamo contro una grande squadra come la Spagna, ma mettendo in campo quanto visto all'Europeo possiamo portare a casa un trofeo giovane ma pur sempre importante". Così ha parlato Leonardo Bonucci, capitano della Nazionale Italiana, alla vigila della semifinale di Nations League che opporrà gli Azzurri alla Spagna.

Il difensore della Juventus ha parlato ai microfoni di Sky e in conferenza stampa della sfida che aspetta la selezione di Roberto Mancini e ha analizzato anche il suo anno in maniera molto chiara e diretta: "È stato un anno molto difficile. Sono partito con tante presenze ma poi alcune scelte e alcuni infortuni mi hanno portato a giocare poco nella seconda parte di stagione".

Bonucci quest'anno è stato impiegato in 26 occasioni per 1.520′ totali: i problemi agli adduttori e le scelte tecniche di Allegri lo hanno tenuto spesso fuori, provocando qualche discussione e mettendo in risalto che il suo periodo in bianconero è agli sgoccioli.

Il calciatore classe 1987 ha parlato in maniera molto decisa della differenza di ambiente che respira tra club e Nazionale: "Ringrazio il mister per avermi comunque portato qua nonostante delle ultime partite abbia giocato solo quella con l'Udinese in campionato. Ma, come ho detto in altre situazioni, per me stare qui è una boccata d'ossigeno perché c'è un gruppo sano e tutta la comitiva azzurra mi trasmette energie positive".

Proprio in merito alle sue condizioni e al suo futuro ha affermato: "Manca un anno alla fine del contratto con la Juventus ma ora il mio obiettivo è quello di godermi queste due partite, possibilmente giocandole entrambe, perché devo dare una risposta a me stesso su ciò che sono oggi come giocatore".

Leonardo Bonucci, dopo aver festeggiato le 500 partite con la Juventus, aveva annunciato la data del ritiro dal calcio giocato: "Quando il prossimo anno smetterò di giocare si chiuderà un’era di difesa, di modo di interpretare la difesa all'italiana".

Oltre ai riferimenti continui alla sua stagione alla Juventus, il capitano della Nazionale ha risposto alle parole di Fabio Cannavaro in merito al suo ritiro (‘Ha smesso ma non lo ha ancora capito'): "La battuta di Cannavaro la rispetto, ma non la condivido. I miei infortuni di quest’anno sono stati condizionati dalla situazione extra-campo che non mi hanno aiutato. Ora sto meglio, ho ancora un anno di contatto”.

Infine, a chi gli ha chiesto se doserà le sue presenze in questo ultimo anno come aveva fatto Chiellini prima di lui, Bonucci ha risposto lanciando una frecciatina ad Allegri: “Per giocarle tutte ci deve essere un allenatore che ti mette in campo e io sono sempre a disposizione".