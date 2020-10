"Preparati, in allenamento ci sarà poco da ridere". Leonardo Bonucci riserva un messaggio di benvenuto speciale a Federico Chiesa, giunto alla Juventus nelle ultime ore di mercato della sessione estiva delle trattative. A Torino troverà un ambiente pronto ad accoglierlo, a mettergli a disposizione tutto ciò che gli serve per fare (finalmente) quel salto di qualità tanto auspicato. Ma non sarà semplice… questione di mentalità all'interno di un gruppo dove vincere è l'unica cosa che conta. L'ex Viola come McKennie o Frabotta: sono alcuni dei colti nuovi che Pirlo ha voluto con sé in prima squadra.

Nel ritiro della Nazionale a Coverciano Chiesa ha avuto modo di prendere confidenza con alcuni dei ‘senatori' bianconeri. Chiellini e Bonucci gli hanno fatto solo saggiare cosa vuol dire far parte di un club così prestigioso e ambizioso. La pausa di campionato, infatti, gli ha impedito di immedesimarsi da subito nella realtà della Continassa. Conclusi gli impegni dell'Italia in Nations League allora potrà dedicarsi anima e corpo alla nuova sfida della carriera.

Nel frattempo ci ha pensato l'ex difensore del Milan a spiegargli meglio certe dinamiche. E c'è una foto che appare abbastanza emblematica. Immagine che il calciatore prende in prestito e posta sul proprio profilo Instagram. In una story, che lo vede chiacchierare proprio con Chiesa sul campo di Coverciano, scrive a margine una frase tanto semplice quanto d'impatto. Per la serie, a buon intenditor poche parole…

"In allenamento ci sarà poco da ridere", l'espressione usata da Bonucci per far capire al "ragazzo" cosa vuol dire essere alla Juve, essere da Juve, misurarsi tutti i giorni con la realtà di una società che vuole vincere. Sempre. E se in Azzurro le risate non mancano, Chiesa avrà poca voglia di scherzare quando alla Continassa verrà messo sotto pressione. Sarà l'osservato speciale, a cominciare da Pirlo.