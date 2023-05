Bono Vox a Napoli: “Sono allergico solo alla Juventus”. Tifosi bianconeri infuriati Il cantante frontman degli U2 è sbarcato a Napoli, dove terrà l’unica tappa italiana del suo tour. Bono Vox dopo aver indossato una sciarpa del Napoli in un noto ristorante scherzando ha fatto una battuta che ha fatto arrabbiare i tifosi della Juve: “Io sono allergico solo alla Juventus”.

A cura di Alessio Morra

Bono Vox, il leader degli U2, è finito nella bufera per una frase che ha detto a Napoli, dove si trova per l'unica tappa italiana del suo spettacolo ‘Stories of Surrender'. Il cantante irlandese ha fatto una battuta contro la Juventus, una frase che però gli è costata carissimo. Tanti tifosi bianconeri dopo aver sentito quelle parole gli hanno risposto sui suoi profili social. Probabilmente voleva scherzare il frontman degli U2, voleva dire qualcosa di ironico ma invece ha fatto un'uscita infelice che ha prodotto numerosissime polemiche.

Bono qualche giorno fa è arrivato in Italia, precisamente a Napoli dove sabato 13 maggio si esibirà al Teatro San Carlo affiancato dalle musiciste Gemma Doherty e Kate Ellis e sarà coadiuvato dal direttore musicale Jacknife Lee. Quando è sbarcato all'aeroporto di Capodichino Bono Vox, che è un grande appassionato di calcio, ha indossato una sciarpa del Napoli e poche ore dopo si è recato in uno dei ristoranti più noti della città per la cena. Ed a un cameriere del locale che gli aveva chiesto se aveva delle allergie ha risposto in modo ironico: "I'm only allergic to Juventus" e cioè: "Sono allergico solo alla Juventus".

Quelle parole sono diventate pubbliche grazie a un video finito sul web. Parole che velocemente sono rimbalzate qua e là e hanno prodotto numerosissime polemiche. Perché sui social molti tifosi juventini si sono lamentati per quella frase e hanno attaccato Bono. Mentre c'è stato chi ha fatto l'elenco delle star internazionali della musica che fanno il tifo o simpatizzano per la Juve e ha messo in secondo o terzo piano l'irlandese.

Ma in tanti hanno deciso di rispondere a Bono Vox, e sui profili social dell'artista irlandese diversi utenti si sono lasciati andare a diverse considerazioni tutt'altro che positive. Il leader degli U2 non è il primo artista del mondo musicale a prendersi la scena per motivi calcistici. Il noto deejay Bob Sinclair ha risposto a un tifoso che parlava di Pioli inneggiando ai campioni d'Italia del Napoli.