Boniface: “Stavo andando in Arabia e inizio a fare regali: abiti firmati, Louis Vuitton. Poi salta”

Victor Boniface è uno degli attaccanti più seguiti d'Europa sul mercato ma il calciatore del Bayer Leverkusen lo scorso gennaio è stato vicinissimo a trasferirsi in Arabia Saudita. Il nigeriano ha raccontato come l'operazione fosse praticamente chiusa e che aveva già fatto le valigie per andare a giocare con l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo in Saudi Pro League ma tutto è saltato perché il club ha preferito Jhon Duran dell'Aston Villa.

L'attaccante del Bayer Leverkusen aveva un accordo di 45 milioni di euro di stipendio per tre anni ma tutto è sfumato nel giro di poche ore dalla chiusura della sessione invernale e così Boniface è rimasto in Bundesliga. Il nome del calciatore è stato accostato al Milan nelle scorse settimane ma la pista non è semplice da seguire a causa della richiesta di circa 40 milioni del club tedesco.

Boniface: "Ho regalato i miei vestiti firmati agli amici, poi la trattativa per andare in Arabia è saltata"

Boniface ha raccontato quanto è successo a gennaio con l'Al-Nassr in una puntata del podcast The Culture League: "Era il mercato di gennaio, avevo ricevuto un'ottima offerta dall'Arabia Saudita. Pensavo: mi sono infortunato così tante volte. Se andassi in questo posto, giocherei due, tre stagioni… Ho iniziato a chiamare la famiglia."

Il calciatore nigeriano ha ammesso che il fermento intorno al potenziale trasferimento aveva cambiato la sua prospettiva e faceva difficoltà ad ignorarlo, soprattutto dopo aver visto dei tifosi che sui social facevano i calcoli su quanti soldi avrebbe guadagnato. A quel punto ha chiamato il fratello maggiore: "Ho ricevuto un'offerta per andare in questa squadra saudita e ho ricevuto anche un'offerta da una squadra di alto livello in Italia. Mi ha detto: ‘Che ti prende? Vai in Italia, giocherai in Champions League'".

Il suo tono è cambiato, racconta Boniface, dopo che il fratello ha fatto un rapido calcolo sul suo ingaggio e ha ricordato che la decisione non era stata solo sua, sottolineando che anche il Bayer Leverkusen avrebbe tratto vantaggio dall'accordo perché avrebbe ricevuto 70 milioni di euro: "Nel mondo del calcio succedono tante cose. La gente pensa che riguardi solo i calciatori, ma in realtà è anche il club a offrire soldi. Se al club vengono offerti pochi soldi, diranno di no. Anche il club voleva i soldi, circa 70 milioni di euro, e ha accettato".

Con il via libera del club, Boniface credeva che l'affare fosse fatto ed era pronto a trasferirsi in Arabia: "Ero pronto a partire. Ho fatto le valigie. Vivo a Colonia, siamo andati in macchina a Francoforte. L'offerta era così alta che ho persino regalato alcuni dei miei abiti di lusso ai miei amici. Ero nella mia camera d'albergo a pregare che l'accordo si concretizzasse, ma all'ultimo minuto è saltato tutto. Poi li ho richiamati e gli ho detto: "Ti ricordi la maglietta di Louis Vuitton che ti ho regalato?" .

Niente Milan per Boniface: "È chiaro al 100% che resterò"

Nonostante le tante voci di mercato l'abbiamo accostato al Milan, Victor Boniface ha dichiarato che vuole restare al Bayer Leverkusen:“Sono assolutamente certo che il mio futuro sia qui. Dal mio punto di vista, è chiaro al 100% che resterò. Ho ancora tre anni di contratto, voglio vincere titoli con il Bayer e fare una grande stagione“.

Da quando è arrivato al club tedesco nel luglio 2023, Boniface ha segnato 32 gol e ha fornito 12 assist ai compagni: nell'ultima stagione il bottino finale è stato di 11 reti in 27 presenze.