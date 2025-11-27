Bologna-Salisburgo, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Il Bologna ospita il Salisburgo per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League allo stadio Renato Dall’Ara: fischio d’inizio alle ore 21:00 con diretta Tv e streaming su Sky. Le formazioni di Italiano e Letsch.

Il Bologna scende in campo per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League e affronterà il Salisburgo: si gioca allo stadio Renato Dall'Ara con fischio d'inizio alle ore 21:00 con diretta Tv e streaming su Sky.

La squadra di Vincenzo Italiano, protagonista di un avvio di campionato brillante, punta a dare continuità anche nel percorso europeo. Il pareggio amaro contro il Brann, maturato in extremis, ha lasciato i rossoblù fermi al 24° posto della classifica, l’ultimo disponibile per accedere alla fase successiva dell’Europa League.

Allo stadio Dall’Ara arriva ora il Salisburgo, fermo a 3 punti ma rinvigorito dal recente successo per 2-0 sul Go Ahead Eagles. Dopo tre sconfitte consecutive, gli austriaci hanno ritrovato fiducia e sperano di rimettersi in corsa proprio nello scontro diretto contro gli emiliani.

Partita: Bologna-Salisburgo

Dove: stadio Renato Dall'Ara, Bologna

Quando: giovedì 27 novembre 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: Europa League, fase a campionato (5ª giornata)

Dove vedere Bologna-Salisburgo in TV: la diretta esclusiva della partita

La partita tra Bologna e Salisburgo non si potrà vedere in chiaro. Il match di Europa League sarà visibile in esclusiva su Sky che detiene i diritti della competizione. Nello specifico il confronto sarà disponibile su Sky Sport 1, canale 201, e su Sky Sport Calcio, canale 252. Telecronaca di Daniele Barone e Giancarlo Marocchi.

Bologna-Salisburgo, dove vederla in diretta streaming: l'orario

La partita della squadra di Vincenzo Italiano si potrà vedere in diretta streaming su Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW sfruttando dispositivi portatili come smartphone e tablet, o fissi come computer e pc. Il fischio d'inizio del match è fissato per le ore 21:00.

Bologna-Salisburgo, le formazioni di Italiano e Letsch

Nel Bologna l’attenzione è rivolta soprattutto alla scelta per la lista UEFA: bisogna individuare il sostituto temporaneo di Freuler e il duello è tra Dominguez e Sulemana, entrambi candidati a subentrare. Sul lato sinistro c’è una situazione d’emergenza: Lykogiannis è fuori per squalifica, mentre Cambiaghi e Rowe non sono disponibili. Miranda rappresenta la soluzione naturale, ma non è escluso che Bernardeschi venga arretrato per coprire la corsia mancina.

Gli avversari austriaci arrivano dalla sorprendente sconfitta interna contro il Tirol, ma restano comunque primi in classifica nel loro campionato. In mezzo al campo resta aperto il ballottaggio tra Bidstrup e Diabatè, mentre in attacco si contendono una maglia da titolare Bischoff e Alajbegovic.

BOLOGNA (4-2-3-1):

Ravaglia; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Italiano.

SALISBURGO (4-2-3-1): Schlager; Lainer, Schuster, Rasmussen, Terzic; Bidstrup, Kjaergaard; Baidoo, Kitano, Bischoff; Vertessen. Allenatore: Letsch.