Al termine della sfida contro il Parma, Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione in casa Genoa e dei 14 tesserati risultati positivi al Covid-19. Il tecnico, che era stat anch'egli contagiato prima dell'inizio del campionato, ha detto la sua sulla vicenda che ha scosso la Serie A in questa serata:

“Sicuramente i contagi del Genoa sono preoccupanti – ha detto Mihajlovic – So anche che quando ho avuto il Covid, hanno messo questa linea alta. Dipende quanta carica virale hanno i giocatori. Sicuramente c’è un focolaio". E poi quella battuta (non molto gradito sui social da parte di diversi utenti): "Adesso ho capito perché hanno preso 6 gol, magari avevano tutti la febbre (sorride ndr.)". L'auspicio sul Napoli: "Speriamo che i giocatori del Napoli non siano infetti. Avranno preso tutte le precauzioni del caso, non hanno commesso sciocchezze”.

"Quattordici sono tanti – ha specificato Mihajlovic – Qua in Italia è stata messa una linea molto alta come soglia di carica virale positiva. In altri Paesi con la mia carica potevo essere già fuori e invece ero ancora dentro in casa – ha proseguito lo stesso allenatore del Bologna – Bisogna vedere quanta carica virale, però c’è un focolaio.