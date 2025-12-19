Calcio
Bologna-Inter di Supercoppa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Bologna-Inter si sfidano nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana: si gioca allo stadio Al-Awwal Park di Riyad, con diretta TV in chiaro su Italia 1. Le formazione di Italiano e Chivu.
A cura di Vito Lamorte
Bologna-Inter scendono in campo nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana: si gioca all'Al-Awwal Park di Riyad, con diretta TV in chiaro su Italia 1. Si giocherà in casa di Cristiano Ronaldo, perché le partite si disputeranno nello stadio dell'Al-Nassr, con in palio un premio potenziale da 11 milioni di euro per la squadra che riuscirà a conquistare il trofeo.

I nerazzurri guidati da Cristian Chivu arrivano all’appuntamento forti del successo ottenuto contro il Genoa, che li ha proiettati in testa alla classifica di Serie A. Situazione opposta per i rossoblù di Vincenzo Italiano, reduci dalla sconfitta nel big match contro la Juventus che li ha fatti scivolare al sesto posto.

Per la gara designato il signor Daniele Chiffi della sezione AIA di Padova, con Rossi e Fontemurato come arbitri di linea. Quarto uomo sarà Dionisi. Al VAR Maresca e Pezzuto.

  • Partita: Bologna-Inter
  • Dove: Stadio Al-Awwal Park, Riyad
  • Quando: venerdì 19 dicembre 2025
  • Orario: 20:00
  • Diretta TV: Italia 1
  • Streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset
  • Competizione: Supercoppa Italiana, semifinale

Dove vedere Bologna-Inter di Supercoppa in TV: il canale in diretta

La partita tra Bologna e Inter si potrà seguire in diretta TV senza abbonamenti su Italia 1. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani e il commento a Massimo Paganin. Inviati Monica Vanali, Angiolo Radice e Daniele Miceli. In studio Monica Bertini con Emiliano Viviano, Andrea Ranocchia, Mino Taveri e Graziano Cesari.

Bologna-Inter, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Chi vorrà vedere Bologna-Inter in streaming sul proprio smartphone, tablet o pc potrà farlo grazie alla sola connessione Internet potrà farlo senza abbonamenti e costi aggiuntivi su Infinity+ e sul sito di Sportmediaset, a partire dalle ore 20:00.

Bologna-Inter, le probabili formazioni

L’Inter non avrà gli infortunati Acerbi e Dumfries: ancora Bisseck con Bastoni e Akanji. A destra Luis Henrique e in mezzo al campo Zielinski. Davanti Thuram e Lautaro Martinez. Il Bologna punta su Orsolini, Odgaard e Cambiaghi sulla trequarti con Castro unico riferimento in attacco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Martinez J.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

