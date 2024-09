video suggerito

Boban basito dal giocatore che salta Juve-PSV per andare dalla moglie partoriente: "Cos'è 'sta roba?" Davanti al forfeit dell'ultima ora di Walter Benitez, portiere titolare del PSV, in diretta TV Zvonimir Boban è rimasto decisamente perplesso: "Ma che roba è… lasci i tuoi compagni per andare d tua moglie che partorisce? E' una partita, il tuo lavoro: io non lo avrei mai fatto"

A cura di Alessio Pediglieri

A margine della partita Juventus-PSV di Champions League in programma all'Allianz Stadium e che definisce il debutto ufficiale dei bianconeri di Thiago Motta in Europa, negli studi di Sky non è mancata la discussione. Con Zvonimir Boban che è rimasto più che perplesso disapprovando apertamente il portiere degli olandesi, Benitez, che ha lasciato all'ultimo istante la propria squadra – costretta a schierare la riserva – per assistere al parto della moglie: "Cos'è sta roba? Io non lo avrei mai fatto".

Le parole di Boban sull'assenza di Benitez, portiere titolare del PSV

L'ex centrocampista del Milan e stella della nazionale croata Zvonomir Boban, oggi opinionista Sky che non ha avuto mezzi termini nel commentare l'assenza all'ultimo istante del portiere titolare del PSV, l'argentino Walter Benitez che ha abbandonato il ritiro ed è ritornato in Olanda per assistere al parto della moglie. "Ma cos'è questa roba?" si è domandato polemico Boban "Te ne vai e vai da tua moglie per la nascita di tua figlia? Ma questo è il tuo lavoro… giochi e poi scappi di notte e vai a baciarla. E' cambiato il mondo, io non sono così moderno per queste cose. Parlo per me, ovviamente, non giudico ma io non l'avrei mai fatto: è una partita, è il tuo lavoro. Questo è il tuo lavoro, hai dei compagni che devi aiutare".

Perché Benitez non è in campo contro la Juve in Champions

A poche ore dall'inizio dell'esordio in Champions League, il PSV ha perso il suo portiere titolare. Nessun infortunio o scelta tecnica, bensì una questione prettamente personale: Walter Benitez infatti è tornato in tutta fretta in Olanda costringendo il tecnico Bosz a inserire nell'11 titolare anti Juve il portiere di riserva, Joel Drommel. Il motivo? L'imminente nascita del figlio che ha spinto l'estremo argentino di chiedere – ottenendolo – uno speciale quanto improvviso permesso, che ha scatenato poi le critiche di Boban in diretta pre partita.