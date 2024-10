video suggerito

Boban attacca Danilo, “indifendibile” in Inter-Juve. Thiago Motta non ci sta e spiega: “Scelta tecnica” Nel 4-4 di Inter-Juventus, sotto accusai reparti arretrati dei due club che hanno evidenziato tutti i difetti. Tra i giocatori più criticati, Danilo preso di mira da Boban, in disaccordo con Thiago Motta che ha spiegato e difeso le proprie scelte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Nel post gara del pirotecnico Inter-Juventus di San Siro finito 4-4 c'è stato anche spazio per evidenziare le pecche di entrambe le squadre, tra le migliori difese del campionato fino al 90′ del derby d'Italia dove sono uscite entrambe con troppi gol subiti. E se il reparto arretrato dei campioni d'Italia è sotto accusa in blocco su almeno 3 dei 4 gol subiti, tra i bianconeri il principale accusato è stato Danilo, autore di una prestazione insufficiente e colpevole del secondo rigore causato su Thuram. Così in diretta TV mentre Thiago Motta spiegava la scelta del brasiliano al posto di Gatti, con Boban che alla fine ha affilato la critica: "Per come ha giocato questa sera è indifendibile".

Boban su Danilo dopo gli errori del brasiliano in Inter-Juve

Opinionista di Sky, Zvonomir Boban ha voluto sottolineare il proprio punto di vista su quanto visto in campo a San Siro nel 4-4 tra Inter e Juve. Una sequenza di fol impressionante, che ha esaltato e divertito il pubblico presente e a casa, un po' meno chi valuta le prestazioni e le fasi difensive e offensive. Soprattutto la prima ha messo in mostra il peggio di Inter e Juve, con i rispettivi attacchi che hanno fatto ciò che hanno voluto con una semplicità a volte disarmante. Sotto accusa tra i bianconeri, Danilo, autore di una prestazione insufficiente macchiata dal fallo su Thuram sul secondo rigore e mai determinante per la Juve. Così, la critica di Boban: "Questa sera Thiago Motta ha voluto difendere il giocatore ma per come ha giocato contro l'Inter è semplicemente indifendibile".

Cos'ha detto Thiago Motta di Danilo e la scelta di preferirlo a Gatti

Un pensiero schietto e crudo verso una delle ex colonne difensive bianconere nonché ex capitano ai tempi di Allegri. Il brasiliano non ha per nulla brillato, anzi. E anche la scelta di Thiago Motta di schierarlo dal primo minuto come centrale al posto di Gatti ha lasciato più che perplessi. A tal punto che è stato argomento di discussione nel post gara, portando poi alle parole di Boban di fronte alla risposta del tecnico: "Sono due giocatori diversi, uno sicuramente per esperienza e fisicità ha dato tanto fino ad oggi, Danilo per l’impostazione del gioco lo vedo un po’ meglio di Fede in questo momento e ci serviva di più. E' stata una scelta tecnica fatta da me. Hanno caratteristiche diverse , poi Fede e Danilo possono giocare anche insieme"