Bisseck senza parole dopo la sconfitta con l’Atletico: “Ci vuole più c*lo, non c’è altro da dire”

L’analisi desolata di Bisseck nel post partita di Atletico-Inter è lo specchio dello stato psicologico della squadra, devastata dai risultati negativi pur giocando un buon calcio: “Purtroppo va così… fa malissimo… dobbiamo pensare solo a guardare avanti”
A cura di Alessio Pediglieri
Una sconfitta arrivata al 93′, all'ultima azione, su palla inattiva. Una autentica beffa per l'Inter che dopo il derby contro il Milan doveva e voleva rialzare subito la testa in Champions League dove fino ad oggi aveva trovato soddisfazioni e convinzioni. Il KO del Metropolitano contro l'Atletico è un colpo violento, un gancio al morale di un gruppo cui non basta più giocare meglio degli avversari, perché il risultato non arriva. A far capire il contraccolpo psicologico devastante a caldo è Bisseck che nel post gara resta con lo sguardo fisso nel vuoto senza trovare le parole adatte: "Dobbiamo pensare a guardare avanti e pensare a giocare. C'è mancato il c*lo… non ho altre parole".

L'amarezza di Bisseck: "Civuole un più di c*lo… fa malissimo perdere così"

Un'analisi difficile da fare e da accettare quando perdi una gara a tratti dominata dove il risultato è ancora una volta più che beffardo. Così Bisseck appare stranito e stordito dalla sconfitta in Champions League soprattutto per le modalità con cui è arrivata: immeritatamente vedendo il gioco e la gestione del match da parte dei nerazzurri. Le parole mancano, la frustrazione ha la meglio e così tutto appare oltremodo difficile: "Peccato per come è andata questa partita… non meritavamo assolutamente di perdere".

Per il difensore che Chivu ha voluto titolare nel reparto a tre con Akanji e Bastoni e autore di una buona prestazione, così come i suoi compagni. "Speriamo di avere un po' di culo la prossima volta…" la fotografia amarissima del match. "Purtroppo a volte il calcio va così… ma sono contento della prestazione di squadra… credo non si possa dire nulla di male in merito. Fa male, fa malissimo però perdere qui così: mi mancano le parole, non c'è altro da dire".

Il cammino dell'Inter in Champions: ottavi sempre in pugno

La sintesi perfetta dello stato psicologico di un gruppo che ora dovrà raccogliere i pezzi soprattutto mentali. In Champions League non è stato rovinato tutto perché l'Inter in classifica è rimasta saldamente tra le prime otto e con gli ottavi in mano. Forte delle 4 vittorie iniziali che hanno permesso di vivere questa seconda fase con maggiore tranquillità. Ma si fovrà pensare anche di giocare peggio ma raccogliere punti, pesanti.

