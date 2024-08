video suggerito

Bisseck evita la sconfitta a Simone Inzaghi contro il Pisa di Pippo: l’Inter pareggia nei secondi finali Bisseck evita la sconfitta a Simone Inzaghi contro il Pisa di Pippo: l’Inter pareggia nei secondi finali l’amichevole dell’Arena Garibaldi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bisseck evita la sconfitta a Simone Inzaghi contro il Pisa di Pippo: l‘Inter pareggia nei secondi finali. I campioni d'Italia in carica interrompono la striscia di vittorie in questa pre-season 2024-2025 e si preparano per affrontare le ultime due settimane di preparazione prima dell'esordio in campionato in casa del Genoa.

Il Pisa di Pippo Inzaghi ha giocato una buona gara al cospetto dei più quotati avversari e ha trovato il gol del vantaggio nei secondi finali del primo tempo con Piccinini, che da pochi passi è il più lesto a insaccare in rete la palla che era finita sul palo dopo la deviazione col tacco di Moreo.

Quando tutto fa pensare che le speranze interiste di pareggiare siano ormai ridotte al lumicino, ecco che la squadra di Inzaghi trova la zampata decisiva: sulla punizione calciata da Chalanoglu, Bisseck insacca un pallone vagante in area piccola dopo un rimpallo.

La serata dell'Arena Garibaldi si era aperta con il ricordo commosso di Gigi Simoni, simbolo di entrambe le squadre: applausi scroscianti hanno accompagnato la cerimonia condotta da Giuseppe Corrado e Giuseppe Marotta.

Prima dell'esordio in campionato in casa del Genoa il 17 agosto, la pre-season dell'Inter si chiuderà con due match internazionali: il primo mercoledì 7 agosto allo U-Power Stadium di Monza l'Al-Ittihad, formazione del campionato saudita, e il secondo domenica 11 agosto col Chelsea a Stamford Bridge.

Il tabellino di Pisa-Inter

Reti: 46′ Piccinini (P), 95′ Bisseck (I)

Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Esteves (32′ Tourè), Marin, Piccinini, Beruatto; Tramoni M., Mlakar; Moreo. All. Inzaghi F.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Fontanarosa, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Kamate; Salcedo, Correa. All. Inzaghi S.

Ammoniti: nessuno.

Note: arbitro Valerio Crezzini.