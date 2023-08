Biglietti Napoli-Real Madrid ai gironi di Champions League: quando inizia la vendita e i possibili prezzi Il Napoli sfiderà il Real Madrid nella fase a gironi della Champions 2023/2024. I possibili prezzi dei biglietti del big match dello stadio Diego Armando Maradona.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli nella Champions League 2023-2024 troverà sul suo cammino il Real Madrid. Una sfida davvero affascinante per i partenopei, che con lo Scudetto sul petto ospiteranno un ex non ricordato benissimo da tutta la tifoseria come Carlo Ancelotti. L'attesa per la musichetta più famosa del calcio è finita e gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo C con i Merengues, il Braga e l'Union Berlino.

La sfida contro i Merengues è quella più affascinante l'avventura europea dei campioni d'Italia in carica e i precedenti sono quattro: il Napoli non ha mai battuto la Casa Blanca nella sua stori perché il bilancio è di tre vittorie per gli spagnoli e un pareggio.

I calendari di Champions League saranno comunicati al massimo entro le ore 12 di sabato 2 settembre. Lo scorso anno, però, i calendari completi erano arrivati già venerdì sera, dunque una volta terminati i sorteggi di Europa League e Conference League, in base agli incastri, ogni momento sarà quello buono.

Quando si gioca Napoli-Real Madrid e quando inizia la vendita dei biglietti

La data della partita tra Napoli e Real Madrid non è ancora nota perché il calendario non è stato ancora comunicato: si dovrebbe giocare in una delle date riservate alla fase a gironi, ovvero 19 o 20 settembre, 3 o 4 ottobre, 24 o 25 ottobre, 7 o 8 novembre, 28 o 29 novembre, 12 o 13 dicembre. In base a quanto accaduto lo scorso anno, il Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale tutte le informazioni necessarie per poter acquistare i biglietti, con date, modalità e prezzi dei singoli tagliandi e dei "pacchetti" multi-partita Champions. Il Napoli ha informato che gli abbonamenti, il cui acquisto sarà consentito a tutti i possessori di Fidelity Card SSC Napoli "Fan Stadium Card".

C'era anche la possibilità di acquistarne per il singolo incontro ma c'era una data diversa e sempre con un occhio di riguardo agli abbonati: chi aveva sottoscritto l’abbonamento per la stagione in corso aveva la possibilità di usufruire della prelazione e dello sconto del 20% sul prezzo.

I possibili prezzi di Napoli-Real Madrid di Champions League

Non ci sono ancora i prezzi, chiaramente, dei biglietti di Napoli-Real Madrid, che saranno comunicati direttamente dalla società partenopea. Se dovessero essere ripresi i prezzi della gara contro il Liverpool dello scorso anno ci sono tre tipologie di abbonamento ("Group Stage"): si va dai 240 euro per la Tribuna Posillipo, ai 60 euro della Curva anello inferiore. Per la singola gara Napoli-Real, dai 100 euro ai 25 euro. Per tutte le tipologie di prezzo ed eventuali sconti il sito ufficiale è sempre e solo il punto di riferimento.

I possibili prezzi di Napoli-Real Madrid a tariffa intera.

Tribuna Posillipo € 100,00

Tribuna Nisida € 75,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (Under 12)

Distinti anello superiore € 70,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curva anello superiore € 50,00

Curva anello inferiore € 25,00

I prezzi riservati agli abbonati 2022-23

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 56,00

Distinti anello inferiore € 28,00

Curva anello superiore € 40,00

Curva anello inferiore € 20,00