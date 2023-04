Biglietti Juventus-Siviglia semifinale di Europa League: quando escono e i costi La Juventus gioca contro il Siviglia nelle semifinali di finale Europa League: tutte le informazioni sui biglietti per la partita dell’Allianz Stadium, i prezzi e le date di vendita.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus si è qualificata per le semifinali di Europa League, dove affronterà il Siviglia. I bianconeri hanno eliminato il Friburgo e lo Sporting Clube de Portugal e si ritrovano tra le migliori quattro della seconda competizione europea: la Vecchia Signora è una delle squadre candidate per la vittoria finale del torneo ma se la dovrà vedere con gli andalusi reduci dal successo sul Manchester United, per una doppia sfida dal profumo di Champions League.

La partita all'Allianz Stadium, valida per l'andata, si giocherà il prossimo 11 maggio all'Allianz Stadium di Torino: la vendita dei biglietti è divisa in fasce come si apprende dal sito dei bianconeri:

Prelazione sul posto per gli abbonati 22/23: dalle ore 00:30 del 21/04 alle ore 23:59 del 23/04/2023

dalle ore 00:30 del 21/04 alle ore 23:59 del 23/04/2023 Prelazione per gli abbonati 22/23 su posti UEFA (settori 217/216): dalle ore 10:00 alle ore 14:00 del 24/04/2023

dalle ore 10:00 alle ore 14:00 del 24/04/2023 Vendita riservata J1897 Member: dalle ore 16:00 del 24/04 alle ore 15:59 del 26/04/2023

dalle ore 16:00 del 24/04 alle ore 15:59 del 26/04/2023 Vendita riservata J1897 + Black&White + Black&White Lite Member: dalle ore 16:00 del 26/04 alle ore 15:59 del 28/04/2023

dalle ore 16:00 del 26/04 alle ore 15:59 del 28/04/2023 Vendita riservata possessori Juventus Card: Dalle ore 16:00 del 28/04 alle ore 9:59 del 02/05/2023

Dalle ore 16:00 del 28/04 alle ore 9:59 del 02/05/2023 Vendita libera: dalle ore 10:00 del 02/05/2023

La squadra di Allegri cercherà l'accesso alla finale della Puskás Aréna di Budapest nella doppia sfida che si giocherà 11 e 18 maggio 2023 contro la squadra spagnola. Dal 21 aprile inizierà la vendita dei biglietti che sarà diversificata tra prelazione per gli abbonati, vendita riservata ai possessori di Juventus card e vendita libera. I prezzi dei biglietti vanno da un massimo di 284 euro a un minimo di 45 euro. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui biglietti della prossima gara di Europa League della Juventus.

Quando escono i biglietti di Juve-Siviglia: i possibili costi

Quanto costano i biglietti per Juventus-Siviglia dei quarti di Europa League? Ci sono vari prezzi, che cambiano in base al settore e ovviamente alle tre fasi della vendita. Questo il riferimento per i prezzi "INTERO CN", ovvero "disponibile solo durante la fase di prelazione per gli abbonati 22-23 e sarà l’unica che consentirà agli abbonati di poter effettuare il cambio nominativo utilizzando il servizio My Season Pass. Dopo questa fase non sarà più possibile beneficiare di questa tariffa". C'è anche una tariffa speciale under 28 applicabile a tutti coloro che saranno minori di 28 anni: esclusivamente per il settore Est Laterale 1 (45 euro).

Tribuna Ovest Laterale 2: 100 – 83 euro (abb.)

Tribuna Ovest Laterale 1: 143 – 119 euro (abb.)

Tribuna Ovest Comfort Seats: 284 – 237 euro (abb.)

Tribuna Est Centrale 1: 215 – 179 (abb.) / 169 – 141 euro (abb.)

Tribuna Est Centrale 2: 140 – 117 (abb.) /126 – 105 euro (abb.)

Tribuna Est Laterale 1: 112-93 (abb.) / 133-111 euro (abb.)

Tribuna Est Laterale 2: 104 – 87 euro (abb.)

Tribuna Sud/Nord Est 2: 93 – 77 euro (abb.)

Tribuna Family: 113-111 (abb.) / 112-93 euro (abb.)

Sud/Nord 1: 62 – 45 euro (abb.)

Sud/Nord 2: 62 – 45 euro (abb.)

Dove comprare i biglietti per Juve-Siviglia di Europa League

Quando si potranno comprare i biglietti per Juventus-Siviglia di Europa League? La vendita dei tagliandi per la partita di andata delle semifinali che si giocherà all'Allianz Stadium di Torino l'11 maggio, inizia il 25 aprile.

I biglietti saranno disponibili esclusivamente sull’Official Ticket Shop Juventus e per tutti i dettagli e le fasi di vendita è importante visitare la sezione del sito ‘Biglietti'. Per i biglietti acquistati in vendita riservata non è possibile procedere con il cambio nominativo.