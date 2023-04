Biglietti finale Champions League 2023 a Istanbul: possibili costi e quando escono Tutti i dettagli sui biglietti per la finale di Champions League 2022-2023 di Istanbul: possibili costi e tutte le informazioni.

A cura di Vito Lamorte

La finale della Champions League 2022/2023 si disputerà allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul il 10 giugno 2023 e con la fase ad eliminazione diretta che va avanti a grandi passi c'è sempre più attesa da parte dei tifosi per poter sapere come e dove acquistare i biglietti per vedere la loro squadra del cuore nell'ultimo atto della massima manifestazione calcistica europea.

Non è mai semplice per i tifosi acquistare i biglietti per partite di questo tipo, visto che dopo l'ufficializzazione delle due finaliste vi è la divisione di una percentuale di ticket tra i due club ma tentar non nuoce.

Ad ospitare l'ultimo atto della competizione è lo stadio Atatürk, il più grande della Turchia che si trova nel distretto occidentale di Başakşehir, a ovest del Bosforo, a circa 20 km dal centro della città. Sarà la seconda volta che la finale di UEFA Champions League andrà in scena a Istanbul: la prima risale al 2005, quando la finale fu Milan-Liverpool.

Quanto costano i biglietti per la finale di Champions League 2023?

I prezzi dei biglietti per la finale di Istanbul non sono ancora noti ma rifacendoci a quelli per la finale di Parigi della scorsa stagione si potrebbe pensare a questa divisione di categorie e tariffe:

Categoria 4: €70

€70 Categoria 3: €180

€180 Categoria 2: €490

€490 Categoria 1: €690

Oltre ai classici biglietti singoli c'è la possibilità di vivere un'esperienza extra-lusso grazie ai pacchetti Hospitality che la UEFA ha predisposto per l'evento. Tutti i pacchetti includono un biglietto di Categoria 1, un servizio di ospitalità sia prima che dopo la partita, una cucina di livello mondiale, un ricevimento di benvenuto, un feed TV in diretta e la connessione Wi-Fi gratis.

Per l'Official Hospitality Club della UEFA il costo a persona è di 3.900 euro, mentre per un gruppo di dieci persone il prezzo complessivo della prenotazione è di 49.000 euro.

Quando saranno in vendita i biglietti per la finale di Champions e dove comprarli

Non c'è ancora una data precisa per la vendita ma, considerando che la finale è in programma il 10 giugno, non si andrà oltre la metà di maggio. Nel 2022 i biglietti per la finale sono stati rilasciati il ​​22 aprile.

Lo stadio Olimpico Atatürk di Istanbul.

Dove acquistare i biglietti per la finale di Champions League 2023?

I biglietti per la finale di Champions League 2022-2023 si potranno acquistare tramite il sito della UEFA, una volta avviata la vendita generale; oppure tramite i portali utilizzati dai club che si qualificheranno per l'ultimo atto del torneo.