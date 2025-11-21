Calcio
Bielsa si sfoga davanti ai giornalisti: “Sono tossico, peggioro le persone che mi circondano”

Bielsa ha sorpreso tutti i giornalisti con una conferenza stampa d’emergenza che nessuno si aspettava: “Una sconfitta per 5-1 genera sempre preoccupazione, si sente il bisogno di spiegare”
A cura di Ada Cotugno
L'Uruguay ha perso 5-1 nell'amichevole contro gli Stati Uniti, un risultato che ha fatto vergognare Marcelo Bielsa al punto da indire una conferenza stampa straordinaria. Una volta rientrato nel centro sportivo ha radunato tutti i giornalisti e ha parlato con loro per quasi due ore: uno sfogo lungo e diretto in cui ha toccato tutte le note dolenti della sua nazionale e ha smentito categoricamente le voci su un possibile addio. Era una partita senza nulla in palio, ma il risultato molto negativo ha aperto discussioni sul futuro del commissario tecnico che ha confermato la sua permanenza in panchina in vista dei Mondiali 2026 ai quali la Celeste non si sta avvicinando con i migliori auspici.

Poi Bielsa sorprende tutti i giornalisti presenti parlando anche di sé stesso e dei lati più spigolosi del suo carattere, definendosi come una "persona tossica". Qualcuno ha riso davanti a questa definizione molto netta, ma l'allenatore ha spiegato bene cosa intende dire: è meticoloso e attento a ogni particolare, per questo ai giocatori chiede sempre di tenere altissima l'asticella in ogni circostanza, anche in amichevole.

Bielsa sorprende i giornalisti

"Volevo dire quanto segue: il mio primo istinto è stato quello di chiedere una conferenza stampa dopo la sconfitta per 5-1, perché genera sempre preoccupazione e si sente il bisogno di spiegare". Così esordisce Bielsa nella conferenza stampa convocata a sorpresa: non era previsto nessun incontro con la stampa dopo l'amichevole con gli Stati Uniti, ma il risultato così umiliante ha portato l'allenatore a volersi esporre. È rimasto con i giornalisti per un'ora e 45 minuti parlando di tutto, non soltanto del destino dell'Uruguay e del suo futuro in panchina che al momento non appare in discussione, dato che i giocatori sono tutti dalla sua parte.

Ma poi a un cero punto ha sorpreso tutti definendosi come una persona tossica: "Dico sempre una parola: sono tossico. La mia presenza peggiora la persona che mi circonda". Qualche giornalista ha cominciato a ridere, ma Bielsa era serissimo: "Sì, tossico. Ci sono tipi tossici che vedono solo l'errore, che pretendono, che non sono mai soddisfatti di nulla. Sai su cosa si basa questo comportamento? Sulla paura. Non ti piace vincere. Hai molta più paura di perdere di quanto ti piaccia vincere".

