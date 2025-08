Bernardeschi, infortunio al ginocchio: le sue condizioni tengono il Bologna in ansia

Il centrocampista costretto ad abbandonare il campo per un trauma subito durante l’amichevole contro la Vis Pesaro (persa 3-2). Nella giornata di sabato svolgerà gli esami per capire come sta.

L'infortunio di Federico Bernardeschi tiene in ansia il Bologna che nella giornata di domani saprà con certezza se il colpo preso al ginocchio destro dal calciatore è solo un semplice trauma oppure ha avuto conseguenze più preoccupanti. L'ex di Fiorentina, Juventus e Toronto era anche andato a segno battendo il calcio di rigore nell'amichevole contro la Vis Pesaro (gara poi persa 3-2 dagli emiliani) ma ha dovuto arrendersi e uscire dal campo per il dolore provato all'articolazione.

Il timore per le condizioni di Bernardeschi, infortunato al ginocchio

Trattandosi di una zona molto delicata, il timore per un incidente del genere fa il paio con il lasso di tempo che sarà necessario per guarire e riprendersi: con il referto medico tra le mani si avranno maggiori certezze, nel bene o nel male, a seconda dell'entità del danno rilevato. Tanta apprensione per le condizioni del calciatore (il rischio maggiore è che possano averne risentito i legamenti) si spiegano anche per un altro motivo: era già reduce da un periodo di stop (circa un mese) a causa di problemi muscolari (pubalgia) e fermarsi nel pieno della preparazione precampionato rende più difficile il percorso per tutta la stagione.

L'ex Toronto era tornato in Serie A dopo l'esperienza in Major League Soccer

Bernardeschi è tornato in Serie A in questa sessione estiva di mercato. Il Bologna lo ha ingaggiato da svincolato (il contratto era scaduto) il mese scorso, una volta chiusa l'esperienza del centrocampista tra le fila dei canadesi, in Major League Soccer. Nel 2024, con la maglia del Toronto (club nel quale ha giocato con Lorenzo Insigne), ha segnato 9 gol e servito 7 assist in 37 gare disputate. Numeri buoni e un trend di rendimento che hanno convinto i felsinei a puntare sulla sua esperienza così da elevare il tasso tecnico della rosa.