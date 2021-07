La festa di Federico Bernardeschi continua. Tre giorni da sogno no stop per il fantasista dell'Italia che dopo il trionfo agli Europei oggi dovrà pronunciare il sì più importante della sua vita. Questo è infatti il giorno del suo matrimonio che si celebrerà nel Duomo di Carrara. Dalle lacrime di gioia a Wembley, fino all'abbraccio di Roma e il bagno di folla che ha accompagnato gli azzurri per le vie della Capitale nel corso dell'intera giornata di ieri, oggi Bernardeschi sposerà Veronica Ciardi per chiudere al meglio un 2021 a dir poco perfetto per lui. Tra i protagonisti assoluti di questi Europei, Bernardeschi è stato fortemente voluto da Roberto Mancini che ha sempre creduto in lui lasciandolo nella lista dei 26 azzurri sin dal primo momento.

Nonostante le critiche per via di una stagione non proprio esaltante con la Juventus, il commissario tecnico azzurro ha puntato su di lui difendendolo a spada tratta anche pubblicamente davanti alle telecamere. Bernardeschi ha sempre fatto parte dell'Italia di Mancini e il ct azzurro ha apprezzato la costanza del giocatore nel corso di tutti gli impegni disputati dalla Nazionale fino alla fase finale degli Europei. Protagonista in campo con due rigori pesantissimi realizzati contro Spagna e Inghilterra, Bernardeschi è stato uno dei più scatenati nella lunga giornata azzurra di ieri. Davanti a tutti sul pullman scoperto che ha accompagnato l'Italia per le vie di Roma per ricevere l'abbraccio di un intero Paese, Bernardeschi stringeva tra le mani uno stendardo: "Come godo".

Oggi l'epilogo perfetto per un'estate che difficilmente riuscirà a dimenticare nel corso della sua vita. Nel pomeriggio sposerà la sua Veronica nel Duomo a Carrara nel corso di una cerimonia romantica e suggestiva alla quale sono attesi tanti ospiti vip. In serata poi, l'ennesima grande festa nello stabilimento Amare Holi beach della Fossa Maestra di proprietà proprio del calciatore azzurro. Dal tempio del calcio di Wembley all'altare del Duomo di Carrara.

Cambiano gli scenari ma l'emozione è la stessa, se non maggiore per Bernardeschi che dovrà pronunciare il fatidico sì dopo una notte di festeggiamenti, gioia e riscatto personale al termine di una stagione calcistica che l'ha visto per fin troppo tempo ai margini della Juventus di Pirlo. Allegri ha invece sempre apprezzato le sue qualità, la tecnica e la capacità di adattamento in campo di Bernardeschi che potrebbe essere l'elemento a sorpresa in più della nuova esperienza in bianconero del tecnico toscano.