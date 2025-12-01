Berardi torna nel 2026, l’infortunio è pesante: c’è la lesione per l’attaccante del Sassuolo

Un altro calciatore di alto livello è costretto a fermarsi. Domenico Berardi ha causa di un infortunio muscolare tornerà in campo solamente nel 2026. Gli esami strumentali sono stati chiari. La lesione al flessore c'è. Fortunatamente non è di alto grado, che ad esempio quella di Vlahovic. Ma lo stop sarà di almeno un mese per il calciatore calabrese, autore di quattro gol in questa stagione con il Sassuolo.

Gli esami: "lesione di medio grado del muscolo"

Berardi era uscito dal campo a causa di un infortunio muscolare nella partita giocata e persa venerdì scorso contro il Como. Il problema era parso serio. I danni se così si può dire sono stati limitati, perché l'attaccante del Sassuolo ha subito un infortunio sì, importante ma il comunicato ha una parola chiave che fa tirare un parziale sospiro di sollievo: lesione di medio grado. Questo il comunicato del Sassuolo: "Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Como-Sassuolo, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo".

Quante partite salta Berardi per l'infortunio

Almeno quattro o cinque le partite che si perderà il calciatore classe 1994. Il Sassuolo non lo avrà a disposizione per la partita con la Fiorentina (del 6 dicembre), ma nemmeno per quella con il Milan, ed è una bella perdita considerato che Berardi contro i rossoneri si è spesso esaltato, anche in quel di San Siro. Poi marcherà visita contro il Torino, il Bologna e il Parma. L'obiettivo è quello di riaverlo contro la Juventus, nella partita che si giocherà il giorno dell'Epifania.