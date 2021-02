"Assolto con formula piena perché il fatto non sussiste, art. 530 co. 1 C. P. (Non per insufficienza di prove)!!! Vittoria nettissima senza se e senza ma!!!". Con questo messaggio postato sulla sua pagina Instagram, Beppe Signori si lascia alle spalle un incubo che durava da dieci anni e festeggia l'assoluzione piena. L'ex campione azzurro, che ha giocato anche con Foggia, Lazio e Bologna era imputato nel filone piacentino dell’inchiesta sul calcioscommesse. Signori era accusato di aver truccato il risultato della gara tra Piacenza e Padova giocata il 2 ottobre del 2010.

In tutti questi anni Signori si era sempre ritenuto innocente rinunciando alla prescrizione proprio per arrivare all'assoluzione piena. Uscendo dal Tribunale, Signori, parlando alla Libertà di Piacenza, si è voluto subito liberare: "Sia io che il mio avvocato non avevamo mai avuto dubbi sulla mia innocenza – ha detto – Anche se questi anni non me li restituirà più nessuno, è stata fatta giustizia, una rivincita, la prima di una lunga serie". E ha poi concluso: "Ho fatto tutto questo per essere riabilitato a livello sportivo”.

L'ex attaccante che soprattutto con la Lazio ha scritto pagine importanti della storia del calcio italiano, protagonista anche in maglia azzurra, aveva ricevuto una buona notizia già nel mese di dicembre quando fu assoluto per prescrizione alla chiusura del filone di Cremona. Ciò che maggiormente ha spinto Signori ad andare avanti con forza in questa battaglia per riconoscere la sua innocenza, è stata soprattutto la radiazione da ogni categoria arrivata nel 2012. Signori vorrebbe ritornare nel mondo del calcio cancellando questo capitolo nero della sua vita e spera che questa vittoria possa riabilitarlo quanto prima. Sarebbe un'altra "vittoria nettissima" per Signori con tanto di braccia rivolte verso il cielo.