Benzema tra Messi e Cristiano non ha dubbi: "Il migliore è Ronaldo". Ma si riferisce al Fenomeno Meglio Leo Mesi o Cristino Ronaldo? Il confronto è riemerso prepotentemente nei giorni scorsi in occasione del 40° compleanno del campione portoghese che ha rincarato la dose: "I numeri parlano da soli, sono il migliore. Punto e basta". Ma tra i tanti che si sono schierati, Karim Benzema, che ha condiviso proprio con Cr7 ben 9 anni di Real Madrid, ha spiazzato tutti.

A cura di Alessio Pediglieri

Karim Benzema ha scatenato il putiferio in Spagna e tra i sostenitori di Cristiano Ronaldo: l'ex bomber merengue che con Cr7 ha condiviso ben 9 anni in squadra a Madrid con il Real, vincendo tutto ciò che c'era da vincere, nell'eterna contesa di chi sia il migliore al mondo tra Messi e Cr7 ha spiazzato tutti: "Se uno pensa di esserlo allora per lui è sicuramente il migliore. Per me non ci sono dubbi: è Ronaldo. Del Brasile".

Cristiano Ronaldo in occasione del suo 40° compleanno ha riaperto il dibattito su chi sia il miglior giocatore di sempre, considerando se stesso ovviamente, sulla vetta dell'Olimpo. Il campione portoghese è stato irremovibile quando ha sottolineato di considerarsi il calciatore più completo che abbia mai visto nella storia del calcio, cosa che ha ribadito da diversi anni ma che è stato un filo conduttore dei pensieri di Cr nei giorni della sua festa. Riaprendo l'annoso dibattito e confronto con Leo Messi, con tanti giocatori chiamati in causa e che si sono divisi tra l'uno e l'altro.

Le frasi di Ronaldo su se stesso: "Sono il migliore, punto e basta"

"Non ho mai visto nessuno migliore di me… Sono bravo a colpire di testa, sono bravo a tirare punizioni, sono veloce, sono forte, salto molto. Segno 920 gol, 925, 930… Sono il migliore della storia. Punto e basta. i numeri parlano da soli". Questo il pensiero del diretto interessato, Cristiano Ronaldo, che mai ha nascosto l'enorme autostima e l'ego che lo hanno portato ad essere decisamente tra i migliori. Ma il dibattito resta aperto, malgrado le sue convinzioni e quando è a Karin Benzema rispondere sulla questione ha sorpreso davvero tutti con una frase a sorpresa ed effetto. "Penso che ognuno possa dire quello che vuole. Se Cristiano pensa di essere il migliore della storia, allora lo è…" ha sottolineato "el Gato" parlando del suo ex compagno per 9 anni al Real.

La risposta di Benzema che spiazza tutti: "Dipende. Per me è Ronaldo. Del Brasile"

"Ma Cristiano è quello che è… Non mi piace fare paragoni tra i giocatori, penso che ognuno abbia la sua storia. E lui ha la sua storia, ed è davvero bellissima" ha poi aggiunto Benzema. Uno sbilanciamento verso Cristiano nel confronto eterno con Messi? Forse, ma il punto è un altro. Quando ha dovuto decidere chi fosse il migliore in assoluto, il bomber francese non ha avuto dubbi, spiazzando tutto e tutti: "Scegliere il più forte dipende da tanti punti di vista. Per me ci sono tanti campioni. Per esempio il migliore è Ronaldo. Del Brasile".