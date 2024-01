Benzema può essere spostato in un’altra squadra saudita: la mossa disperata della Saudi Pro League Il futuro di Benzema non riguarda solo l’Al-Ittihad: per evitare un ritorno in Europa tutto il campionato sta studiando le mosse da compiere. E i dirigenti sauditi potrebbero spostarlo nella squadra che più gli aggrada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

In Arabia Saudita è ufficialmente aperto il caso Benzema: il francese si è presentato alla ripresa degli allenamenti con 17 giorni di ritardo rispetto alla data stabilita, un comportamento che non è piaciuto per niente alla dirigenza dell'Al-Ittihad. L'attaccantesi trovava in vacanza per le festività natalizie, non ha risposto ai messaggi del club e adesso il suo futuro potrebbe essere fortemente in bilico.

Sebbene si sia già parlato di un possibile ritorno in Europa per lui, già stufo del campionato saudita, il passo indietro non sarà così facile da fare. La sua società sta facendo serie riflessioni, nonostante abbia un ricco contratto che li lega fino al 2026: gli atteggiamenti di Benzema, tra le stelle indiscusse della Saudi Pro League, hanno dato fastidio all'Al-Ittihad ma l'intenzione comunque è quello di non farlo scappare via.

Il francese è un vero patrimonio per tutto il movimento calcistico saudita che punta ad espandersi ancora di più nei prossimi anni. Perdere pezzi pregiati pochi mesi dopo il mostruoso calciomercato estivo sarebbe una mossa controproducente. Per questo la volontà di tutti è quella di tutelare l'attaccante, allungando il più possibile la sua permanenza in Arabia Saudita: il suo futuro infatti non riguarda soltanto il club che lo ha acquistato, ma l'intera lega.

Secondo Fabrizio Romano il caso Benzema sarà discusso dai vertici del campionato, a prescindere dall'Al-Ittihad. Tutti i dirigenti della Saudi Pro League sono intenzionati a trattenere Benzema e una delle soluzioni proposte potrebbe essere quella di spostarlo in un'altra squadra, presumibilmente in una tra Al-Ahli, Al-Nassr e Al-Hilal, ossia quelle appartenenti al fondo PIF che sono le più ricche del Paese.

Un ritorno in Europa, magari in Premier League come era stato ipotizzato, sarebbe possibile soltanto se il giocatore decidesse di decurtarsi lo stipendio. Ma questa prospettiva al momento è lontana, dato che tutto il campionato saudita è a lavoro per cercare di risolvere la situazione trattenendo Benzema in Arabia.