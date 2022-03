Benzema mostra le condizioni del mignolo: è così da 3 anni, da allora gioca con la mano fasciata Perché Benzema gioca con la mano fasciata? Il centravanti del Real Madrid ha confermato i motivi di questa scelta postando una foto delle sue mani, che non lascia dubbi.

Karim Benzema sembra migliorare con il passare degli anni. Il francese classe 1987 del Real Madrid, è senza dubbio uno dei più forti e completi centravanti del panorama calcistico internazionale. Potenza, fiuto del gol, ma anche una tecnica eccezionale hanno permesso anche in questa stagione al calciatore, tornato nel giro della nazional francese, di segnare 26 gol e mettere a referto 11 assist in 31 presenze. Ancelotti se lo tiene stretto, e Benzema dal canto suo continua a rispondere sul campo a suon di ottime prestazioni. A conquistare l'attenzione nelle ultime ore non è stato un gol o una giocata, ma un post pubblicato dal bomber sul suo profilo social.

Niente di clamoroso, almeno in apparenza, con Benzema che ha postato un primo piano del suo volto coperto dalle sue stesse mani. C'è un particolare però che salta subito all'occhio oltre ai gioielli mostrati dal centravanti del Real Madrid. Non si può non notare l'angolazione del mignolo della mano destra, innaturale. Una torsione notevole, che evidenzia dunque un problema fisico importante. Raramente in passato Karim aveva mostrato lo stato del suo mignolo che lo spinge a giocare con una vistosa fasciatura, diventata ormai il suo marchio di fabbrica.

Perché Benzema indossa una fascia sulla mano destra

Negli ultimi anni infatti Benzema quando scende in campo, utilizza una particolare fasciatura che tiene fermo il mignolo della mano destra, partendo dal polso. Una sorta di protezione per evitare guai peggiori, che è diventata ormai parte del francese che non la indossa nella vita di tutti i giorni e in allenamento. Durante i match ufficiali però impossibile farne a meno, forse anche per motivi quasi scaramantici.

Quando Benzema si è infortunato al mignolo

Ma come mai il mignolo di Benzema è ridotto in questo modo? Tutto è legato ad un infortunio rimediato dal centravanti del Real Madrid in un match di campionato contro il Betis al Villamarín nel gennaio 2019. In quell'occasione il francese ebbe la peggio dopo un contrasto con Bartra, rimediando un infortunio al mignolo, che subì una torsione innaturale. In quell'occasione il consiglio dei medici fu quello di sottoporsi ad un intervento chirurgico. Benzema però decise di non operarsi, per non restare fuori dal campo per diverse settimane ed essere d'aiuto alla squadra. Da allora, la situazione si è stabilizzata, e calcificata, e il mignolo del calciatore è rimasto così.