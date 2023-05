Benzema mostra i segni impressionanti della coppettazione: “Che Dio mi dia tanta forza” Dal 2019 l’attaccante francese si è affidato alle sapienti mani un osteopata che, attraverso la tecnica della coppettazione, ha trovato il modo per rigenerarsi da fatica e acciacchi.

Karim Benzema si sottopone all’antica pratica della coppettazione.

Come fare per recuperare le energie e lasciare che le scorie dalla fatica vadano via? Karim Benzema ha un trattamento preferito al quale si sottopone periodicamente. Se vedete delle sfere di vetro che assomigliano a bicchieri applicate sul corpo, delle strane protuberanze sulla pelle e del sangue non c'è da spaventarsi. È nulla di cruento, si tratta di una tecnica medica molto antica: la coppettazione favorisce la circolazione del flusso di forze vitali e del liquido ematico. Per praticarla è necessario applicare delle ventose che creano un effetto sotto-vuoto sulla pelle del paziente.

"Alhamdulillah (Lode a Dio). Force à nous (Forza per noi)", è il messaggio pubblicato dall'attaccante del Real Madrid a corredo della foto che lo vede steso sul lettino a pancia sotto, rilassato abbastanza da godersi quel momento di riposo e di recupero. Il francese ha condiviso sui social network le immagini di quell'intervento terapico al quale non rinuncia dal 2019.

L’attaccante francese era rimasto in campo per tutto il match contro il Rayo nonostante la ferita.

Quattro anni fa, complice una pausa di campionato per gli impegni delle nazionali, Benzema si affidò all'osteopata Jeffrey Smadja perché lo aiutasse a ‘medicare' e superare gli acciacchi, ritrovare quel giusto equilibrio tra corpo e spirito nei momenti in cui gli sforzi agonistici concedono un po' di respiro.

Dietro la testa, sulle spalle, lungo la schiena, sulle gambe e sui polpacci, sui piedi. Le coppette sono state applicate anche su quello destro che ha subito un colpo nell'ultima gara di campionato col Rayo Vallecano. Una botta tremenda che gli ha provocato anche un taglio molto profondo che ha richiesto l'applicazione di ben 10 punti di sutura. "Grazie… alla prossima", ha scritto il calciatore alla fine del trattamento speciale.

Quella brutta ferita al piede non frenò il Pallone d'Oro: prese un pestone dopo un decina di minuti ma non volle arrendersi, Anzi restò in campo per 80 minuti, stringendo i denti e rinunciando a qualsiasi intervento medico, fece anche gol. Solo successivamente – al termine dell'incontro – verrà letteralmente ricucito nello spogliatoio, come mostrato da un video.

Nella stagione che sta per concludersi Benzema ha realizzato 30 reti in 42 partite disputate complessivamente tra campionato (18) e coppe (4 quelle ‘pesanti' della Champions) portando una media di un gol ogni 119 minuti.