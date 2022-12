Benzema mostra come è ridotta la sua mano: per la prima volta in 4 anni ha giocato senza benda Il dopo Mondiali ha consegnato al calcio un Karim Benzema del tutto diverso: dopo aver rinunciato alla Nazionale francese, il Pallone d’Oro del Real Madrid, si è gettato alle spalle anche un altro “segno” del suo passato.

A cura di Alessio Pediglieri

Il dopo Mondiali in Qatar ha consegnato al mondo del calcio un Karim Benzema diverso, sotto ogni punto di vista: ha chiuso la sua avventura con la Nazionale francese, dopo settimane di tormentate polemiche interne. Ed ha ritrovato il Real Madrid con cui ha già ripreso il lavoro: senza più la benda alla mano, sua compagna forzata dal lontano gennaio 2019.

Che scenda in campo oppure no, Benzema riesce sempre a far parlare di sè e se durante il torneo iridato poi vinto dall'Argentina sulla Francia "orfana" del Pallone d'Oro l'argomento erano i suoi contrastanti rapporti in un gruppo che molto probabilmente non ne ha mai digerito in modo completo il ritorno dopo un'assenza di sei anni, oggi è un altro aspetto extra calcistico a riportarlo sulle cronache di rito: aver giocato per la prima volta dopo tre anni senza la fasciatura alla mano destra.

L'infortunio che aveva subito, infatti, risale al 13 gennaio 2019 quando, a seguito di un contatto con il difensore del Betis Siviglia Marc Bartra, l'attaccante francese del Real Madrid si era fratturato il mignolo destro, dovendo abbandonare il terreno di gioco. Un problema che avrebbe richiesto un'operazione chiurgica ma che venne rapidamente accantonata dopo un veloce consulto tra club e giocatore: avrebbe richiesto tra le tre e le quattro settimane di riposo e con il Real in difficoltà si decise di evitarla: "Non pensiamo che sia un problema per lui esercitare la sua professione di calciatore" aveva detto Santiago Solari, tecnico dei Blancos in quel periodo. E così da quel giorno, Benzema ha giocato con la mano bendata.

Benzema esce dal campo tenendosi la mano fratturata: è il 13 gennaio 2019, da quel momento giocherà sempre con una fasciatura

Anche in Spagna non hanno mai capito fino in fondo perché Benzema ogni volta che scendeva in campo provvedeva prima a coprirsi la mano: negli allenamenti infrasettimanali l'ha sempre tenuta libera, per poi fasciarla ad ogni partita. Tanto che si è anche paventato fosse diventato una sorta di "rito" portafortuna: dal 2019, infatti, ha avuto una serie di stagioni mozzafiato, culminate ovviamente con la vittoria della 14a Champions League del Real Madrid e la consacrazione mondiale con il Pallone d'Oro. Proprio in occasione della cerimonia, Benzema si era presentato senza bende, mostrando la mano infortunata.

Molti erano tornati sul tema: chiaramente si vede il mignolo fratturato non essere più tornato alla posizione naturale visto che solamente un'operazione tempestiva avrebbe potuto risolvere la frattura. Ma Benzema non se n'era curato, tornando poi a fasciarsi la mano al primo ritorno in campo.

Fino allo scorso venerdì, 23 dicembre quando riprendendo il lavoro con il Real Madrid, ha disputato anche le due amichevoli scendendo in campo contro il Getafe per la prima volta senza una benda alla mano destra dopo quasi 4 anni, che gli ha sempre permesso di limitare il rischio di infortuni o aggravare la situazione in caso di contatto. E così, è ritornato virale l'argomento: dopo aver rinunciato alla Nazionale, Benzema ha deciso di rinunciare anche all'ultimo particolare che lo legava al suo recente passato, gettandosi tutto alle spalle. Se temporaneamente o per sempre lo diranno i prossimi match.